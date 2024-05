OFFERTE ASSURDE da Expert: acquista quel che vuoi e paga a RATE

Sei alla ricerca di un negozio di tecnologia che diversi prodotti? Expert è ciò che ti serve, un vero paradiso per chi vuole cambiare i propri dispositivi, un luogo perfetto dove l’assortimento di brand e device è così grande che troverai sicuramente qualsiasi cosa tu stia cercando.

Da Expert troverai smartphone di ultima generazione, macchine fotografiche di vari livelli, smart TV fantastiche e laptop potenti il tempo libero o per il gaming. Lo store presenta anche un’enorme selezione di elettrodomestici all’avanguardia che potrebbero migliorare di gran lunga la tua vita domestica. Puoi scegliere se acquistare online direttamente dalla pagina web ufficiale Expert e ricevere tutto comodamente a casa tua oppure, se invece preferisci vedere le offerte con i tuoi occhi, puoi lo store più vicino. Andando in negozio potrai chiedere direttamente al personale le informazioni che cerchi, altrimenti avrai a disposizione l’assistenza e diverse sezioni del sito per ogni tua domanda.

Nuovo volantino: quante meraviglie troverai da Expert!

Il nuovo volantino Expert scade il prossimo 29 Maggio e contiene tantissime offerte super convenienti rateizzabili a tasso zero e divisibili fino a 20 mesi. Tra le proposte, per quanto riguarda le smart tv, potresti scegliere la LG UHD 65” SERIE UR81 65UR81006LJ a 549 euro, la TCL SERIE C6 da 85″ all’incredibile prezzo di 1.099 euro oppure la TCL SERIE P63 4K ULTRA HD 65″ a 499 euro, ma questi sono solo alcuni dei modelli proposti. Nuovo smartphone? Che ne pensi dell’iPhone 13 a 759 euro o il 15 Pro Max a 1279,90 euro? Scegli anche tra il SAMSUNG GALAXY S23 a 643,90 euro oppure il SAMSUNG GALAXY A55 Lilac a 449,90 euro in sconto.

Acquista da Expert un nuovo tablet di ultima tecnologia come SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE a soltanto 599,00 euro con penna integrata. Un laptop? C’è il MICROSOFT LAPTOP GO 3 a 769 euro, l’ACER NOTEBOOK ASPIRE 3 a 679,00 euro o anche il fantastico LENOVO IDEAPAD 3 CHROMEBOOK 14″ ad appena 249 euro. Ricorda che ogni costo, per quanto possa magari sembrarti fuori portata, dividendolo in rate non graverà di molto sulle tue spese e così potresti avere il dispositivo dei tuoi sogni! Sfoglia il volantino in allegato oppure visita il sito ufficiale di Expert per conoscere ogni singola promozione.