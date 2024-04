Ebbene il momento è finalmente arrivato, i due nuovi device Oppo A3 Pro e ZTE Axon 60 Ultra sono ufficiali, scopriamo insieme le carratteristiche tecniche.

Specifiche di tutto rispetto

Oppo A3 Pro

Display : AMOLED curvo da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, frequenza campionamento tocco a 240 Hz, high-frequency PWM dimminga 2.160Hz e luminosità di picco a 950 nit

: AMOLED curvo da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, frequenza campionamento tocco a 240 Hz, high-frequency PWM dimminga 2.160Hz e luminosità di picco a 950 nit SoC : MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) e GPU Mali-G68 MC4

: MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) e GPU Mali-G68 MC4 Tagli di memoria : 8 GB / 12 GB di RAM (LPDDR4x)

: 8 GB / 12 GB di RAM (LPDDR4x) Storage : 25 6GB / 512 GB (UFS 3.1)

: 25 6GB / 512 GB (UFS 3.1) Dual SIM (nano + nano)

(nano + nano) Connessioni : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Modulo fotocamera frontale : 8 megapixel (f/2.2)

: 8 megapixel (f/2.2) Fotocamera posteriore con doppio sensore : primario da 64 megapixel (f/1.7) e sensore di profondità da 2 megapixel

: primario da 64 megapixel (f/1.7) e sensore di profondità da 2 megapixel Sensore biometrico di impronte digitali integrato nel display

di impronte digitali integrato nel display Scocca resistente a polvere e acqua ( IP66, IP68 e IP69 ), primo con tripla certificazione

), primo con tripla certificazione Batteria con capacità da 5.000 mAh (supporto alla ricarica rapida a 67 W)

(supporto alla ricarica rapida a 67 W) UI : ColorOS 14 basata su Android 14

: ColorOS 14 basata su Android 14 Dimensioni spaziali : 162,7 × 74,3 × 7,89 mm

: 162,7 × 74,3 × 7,89 mm Peso: 177 grammi

ZTE Axon 60 Ultra

Display : OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, frame rate a 120 Hz e PWM dimming a 2.160Hz

: OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, frame rate a 120 Hz e PWM dimming a 2.160Hz SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 Dual SIM

Connessioni : 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

: 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC Fotocamera frontale : 32 megapixel

: 32 megapixel Fotocamera posteriore : un con sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel

: un con sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel Sensore biometrico di impronte digitali integrato nel display

di impronte digitali integrato nel display USB Type-C audio, Dual smart PA, Stereo dual speakers, DTS: X Ultra

Certificazione IP68

Batteria con capacità da 6.000 mAh e supporto alla ricarica rapida a 80W

e supporto alla ricarica rapida a 80W UI: Jingxing OS

Oppo A3 Pro è già disponibile in Cina in tre colorazioni: Azure, Yunjin Pink e Mountain Blue in tre diversi tagli di memoria.

Per quanto riguarda ZTE Axon invece, quest’ultimo non arriverà sul mercato ma è destinato solo ad alcuni particolari clienti (aziende ed enti governativi).