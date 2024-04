Il lancio della famiglia Galaxy S24 ha stupito il settore mobile per una particolare feature. Samsung ha introdotto con i nuovi flagship le funzionalità di Galaxy AI, una soluzione pensata per facilitare la vita degli utenti grazie all’Intelligenza Artificiale.

Funzionalità come il Cerchia e Cerca con Google o la traduzione istantanea sono possibili grazie alle potenzialità dell’IA che diventa sempre più importante. Inizialmente gli utenti temevano che Samsung avrebbe limitato le funzionalità di Galaxy AI. Infatti, a causa della potenza di calcolo richiesta, l’IA sembrava una feature riservata ai soli Galaxy S24 ma, per fortuna, così non è stato.

Dopo un periodo di esclusiva, le funzionalità basate sull’IA hanno cominciato ad arrivare anche sulle generazioni precedenti di top di gamma. In queste ore, Samsung ha comunicato maggiori dettagli sul rilascio dell’update per i Galaxy S22 e altri device del brand.

Samsung si prepara ad aggiornare la famiglia Galaxy S22 con la One UI 6.1 e, soprattutto, con le feature Galaxy AI dei Galaxy S24

Le funzionalità di Galaxy AI saranno disponibili per tutti i device che riceveranno l’update One UI 6.1. Questo significa che oltre ai tre Galaxy S22 (base, Plus e Ultra) arriveranno anche per i due foldable Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Per quanto riguarda i tablet, il gigante coreano aggiornerà i tre Galaxy Tab S8 (base, Plus e Ultra).

Le principali feature che gli utenti Galaxy S22, Galaxy Tab S8 e dei foldable potranno utilizzare sono il Cerchia e Cerca oltre che Assistente Chat, Interprete, Traduzione Live, Assistente Note, Assistente Trascrizione, Assistente Web. Non mancherà anche la possibilità di trascrivere le conversazioni, sfruttare la Modifica Generativa o generare wallpapers tramite l’Intelligenza Artificiale.

Samsung ha indicato che l’avvio del roll-out per tutti questi dispositivi si terrà nei primi giorni di maggio 2024. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.