Ufficiale il nuovo Huawei Band 9, è compatibile con iOS e Android

È stato ufficialmente annunciato un nuovo dispositivo in casa Huawei, ovvero la smartband Band 9. Questo prodotto, compatibile con iOS ed Android, presenta delle nuove funzionalità migliorate per lo sport, per il fitness e anche per quanto riguarda il comfort.

C’è il supporto ad una nuova tecnologia di controllo e monitoraggio del sonno in maniera più approfondita e un design elegante. Il vero punto di forza è la batteria, in grado di durare fino a 14 giorni.

Huawei Band 9, la smartband elegante e all’avanguardia

Chi ama la leggerezza, certamente apprezzerà i nuovi cinturini, comodi e pratici. Huawei ha pensato di introdurre questa novità, con un peso di soli 14 g offrendo quindi un’esperienza ancor più confortevole rispetto al solito. Lo spessore molto sottile del corpo smartband da 8,99 mm, racchiude al suo interno diversi sensori importantissimi tra cui un sensore di movimento ha 9 assi.

Grazie al design tridimensionale e alla cornice ultra sottile con schermo in vetro curvo 2.5D, questa Band 9 di Huawei è molto bella da vedere. Passando proprio al display, un’unità AMOLED da 1,47″ con rapporto schermo-scocca del 65%, c’è un’ottima risoluzione che porta l’esperienza ad un altissima qualità.

Sono cinque le colorazioni disponibili per questo prodotto, ovvero Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue. Queste consentono di valorizzare la propria personalità, il tutto con un dispositivo di tendenza anche per i ragazzi più giovani. Inoltre i cinturini sono comodissimi, soprattutto grazie alla tecnologia di sgancio rapido.

Sono più di 10.000 mila i quadranti esclusivi che si possono scaricare dal Watch Face Store di Huawei, offrendo così un’ampia gamma di personalizzazioni.

Funzioni di controllo fitness e delle attività vitali

La Huawei Band 9 è dotata del nuovo sistema Huawei TruSleep 4.0 e del TruSeen 5.5, entrambe tecnologie fondamentali che garantiscono un monitoraggio perfetto di battito cardiaco, ossigeno nel sangue e sonno.

Il dispositivo riesce a fornire suggerimenti per migliorare la gestione di queste attività identificando in maniera rapida anche possibili rischi. La prima delle due tecnologie citate riesce a fornire dati e dettagli in merito a tutte le fasi del sonno.

Con Huawei TruSport l’allenamento diventa ancora più scientifico, con diverse modalità movimento ed esercizio che incoraggiano gli utenti a seguire abitudini più sane.

Prezzo e disponibilità

La Huawei Band 9 è disponibile dal 15 aprile sullo Store ufficiale al prezzo di 59 € e fino al 12 maggio se ne può acquistare una seconda con uno sconto di 20 €.