Huawei Band 8 è una smartband di ottima qualità generale, nonostante comunque sia in vendita oggi a meno di 40 euro, capace di mettere a disposizione del consumatore buone specifiche tecniche e funzionalità, al contrario senza richiedere un esborso troppo elevato.

Disponibile sul mercato in tre colorazioni differenti, il prodotto si contraddistingue con la presenza di un display OLED nella parte superiore, interamente a colori e retroilluminato, perfetto per riuscire ad accedere a tutte le informazioni con qualità, sia sotto la luce solare diretta che al buio. La batteria è l’altro suo punto di forza, essendo comunque un componente che, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 2 settimane di utilizzo continuativo (salvo casi molto rari).

Huawei Band 8: la promozione migliore disponibile oggi

Il dispositivo viene proposto al pubblico ad un prezzo di listino che oggi si aggira attorno ai 59 euro, cifra di tutto rispetto ed allineata con le aspettative di un consumatore che si avvicina a tale tipologia di prodotto. Ciò che non ci si aspettava era lo sconto diretto da parte di Amazon, capace di abbassare la spesa di 20 euro, per arrivare così ad offrire al cliente la possibilità di effettuare l’ordine a 39 euro (con risparmio quindi del 34%). L’acquisto può essere completato qui.

Al giorno d’oggi è facile pensare di avere praticamente sempre al polso il prodotto, grazie al pieno supporto alla ricarica rapida, che permette di passare dallo 0 al 100% in soli 45 minuti (con una velocità incrementata del 30% rispetto alla generazione precedente), oppure con il collegamento per 5 minuti si riusciranno ad avere 2 giorni di autonomia complessiva. Sono oltre 100 le modalità di allenamento disponibili, così da risultare perfettamente compatibile ed in grado di soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti possibili al mondo.