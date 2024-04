Il marchio Adidas è a tutti gli effetti uno dei più conosciuti ed apprezzati al mondo, sfortunatamente i suoi prezzi sono leggermente superiori alla media, tanto da spingere gli utenti a rivalutare l’acquisto presso outlet, o in determinate occasioni con le quali si ha davvero la possibilità di ricevere uno sconto importante, come sta accadendo in questi giorni su Amazon.

Avete capito bene, la promozione che è stata attivata direttamente sull’e-commerce dell’azienda americana, prevede una fortissima riduzione del 68% del prezzo originario di listino, applicato sugli Adidas Entrada 22, ovvero pantaloni pensati più che altro per allenamenti di vario genere, con taglio sportivo, giustamente, e disponibili nella colorazione nera, con logo Adidas impresso direttamente sulla gamba di sinistra.

Pantaloni Adidas: che risparmio su Amazon

La spesa sull’acquisto dei suddetti pantaloni Adidas è davvero ridottissima, come vi abbiamo anticipato, infatti, il loro listino sarebbe di 40 euro, cifra che per un paio di pantaloni della tuta da allenamento potrebbe apparire abbastanza elevata. Da qui nasce lo sconto diretto applicato da Amazon, che prevede una riduzione effettiva del 68%, con la spesa finale da sostenere pari a soli 12,92 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il taglio dei pantaloni è regolare, con una fascia più stretta direttamente sulla caviglia, non possono essere definiti comunque slim fit. Gli orli sono elasticizzati, andando a chiudere perfettamente le estremità del corpo, con tasche laterali aperte. Il girovita presenta un elastico non troppo grande, con cordino per la regolazione manuale della chiusura. Il materiale presenta finitura a doppia maglia idrofila, facilmente lavabile in lavatrice; a differenza di altri modelli e prodotti, il corrente è realizzato in Germania.

La spedizione viene gestita da Amazon, con la consegna prevista in pochissimi giorni; da notare essere restituibili entro 30 giorni.