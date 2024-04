Smantellare un hard disk è un processo necessario quanto questo diviene inutilizzabile o semplicemente si vuole passare ad un altro device. Smontarlo consente di distruggere fisicamente i dati memorizzati al suo interno, rendendoli così irrecuperabili. Effettuare questa procedura è molto importante se non vogliamo che le nostre informazioni cadano nelle mani sbagliate. Dividere i pezzi di un hard disk, inoltre, permette il recupero dei materiali con il quale è stato costruito, come l’alluminio ed il rame, per poterli riciclare correttamente.

Garner, un’azienda famosa per l’eliminazione dei dati, ha creato un innovativo dispositivo per uno smantellamento efficace: chiamato DiskMantler. Il device è stato progettato per migliorare il modo in cui gli hard disk vengono distrutti, mettendoci meno tempo e assicurando ottimi risultati.

L’alternativa più ecologica per la distruzione degli hard disk

Il DiskMantler di Garner è una vera innovazione per la della distruzione dei dati. L’incredibile prodotto offre una soluzione più ecologica, più sicura e molto più veloce. Il dispositivo all’avanguardia creato da consente di separare completamente tutti le componenti di un hard disk in soli 90 secondi. Come? Utilizzando potenti vibrazioni. Dalle informazioni date dall’azienda si comprende come il DiskMantler sia in grado di distruggere completamente la memoria inserendola al suo interno ed impostando un timer.

Il processo di smantellamento con DiskMantler è più sostenibile e sicuro rispetto all’incenerimento o la tritatura che si esegue di solito. L’incenerimento provoca l’emissione di sostanze tossiche e la triturazione potrebbe non garantire la totale eliminazione dei dati presenti sull’hard disk. Il device Garner invece divide le parti, permettendone il riciclaggio.

L’azienda, per far fronte al problema della sicurezza dei dati sensibili, sta anche sviluppando un prodotto complementare chiamato DeMag. Per quanto riguarda il prezzo del DiskMantler, non si hanno ancora notizie. Ci si aspetta che il prodotto sia però destinato non ai singoli utenti, ma che possa rivolgersi perlopiù ai settori professionali, come le società di gestione e di sicurezza informatica.