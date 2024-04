Insta360 X4 è ufficiale: registrazione in 8K con Intelligenza Artificiale

Insta360 lancia ufficialmente in Italia la nuova Insta360 X4, una nuova telecamera sportiva, comunemente definita come action camera, che può contare su moltissimi punti di forza, atti a permetterle di sovrastare le dirette concorrenti del mercato. Uno di questi è il supporto alla risoluzione 8K, con possibilità comunque di scegliere anche tra 5.7K a 60fps e 4K a 100fps.

Sotto il cofano è stato integrato un chip con intelligenza artificiale, che risulterà fondamentale nel momento in cui si vorranno eseguire determinate operazioni di editing fotografico, ma che potrà ugualmente venire sfruttato in vario modo in futuro. Il sensore è da 1,2 pollici, con apertura F1.8 e lunghezza focale equivalente di 6,7 millimetri.

La risoluzione degli scatti fotografici può raggiungere i 72 megapixel, con velocità dell’otturatore di 1/8000 – 120 secondi, così da poter tranquillamente realizzare immagini con pose differenti, sfruttando le varie modalità disponibili: Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse (appunto per immortalare le stelle), Burst, con profili colore che possono spaziare tra Vivid, Standard o LOG (i codec invece H.264 o H.265). Per quanto riguarda i video, invece, le modalità disponibili sono Active HDR, Timelapse, Timeshift, Bullet Time, Loop Recording o Pre-Recording, con bilanciamento del bianco tra 2000 e 10000K.

Dimensionalmente il prodotto è comunque più che portatile, infatti raggiunge 46 x 123,6 x 37,6 millimetri, con un peso di soli 203 grammi. La batteria è un componente da 2290mAh, con autonomia fino a 135 minuti di utilizzo continuativo. Il prodotto ha connettività bluetooth 5.2, WiFi dual-band e USB-C 3.0, con certificazioni che garantiscono l’impermeabilità fino a 10 metri di profondità senza accessori (e fino a 50 metri con accessorio dedicato).

Insta360 X4: tecnologie e prezzo

Tra le tecnologie integrate troviamo stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360, un bellissimo touchscreen Gorilla Glass da 2,5 pollici di diagonale, ma anche controlli vocali per la perfetta gestione di ogni funzionalità, ed appunto l’editing AI, con il quale è possibile personalizzare perfettamente le immagini direttamente dalla camera.

Il prezzo di vendita è di soli 559,99 euro, con disponibilità da oggi sia sul sito ufficiale, che su Amazon.