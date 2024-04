Play Store Android, Google regala 10 app a pagamento GRATIS

Cosa spinge un utente ad acquistare uno smartphone Android invece di un dispositivo iOS? Un tempo l’obiettivo principale era quello di avere uno smartphone che potesse essere più personalizzabile, ed effettivamente quelli con a bordo il robottino verde lo erano di gran lunga. Ad oggi tale aspetto si è leggermente livellato ma l’ago della bilancia pende ancora in favore del mondo Android.

Il sistema operativo di Google è diventato ormai quello di riferimento e tutti gli utenti sanno di potersi affidare ad alcuni aspetti imprescindibili. Quello principale è senza ombra di dubbio il market, rappresentato dal Play Store che oggi è l’esperienza più limpida per scaricare applicazioni, giochi e contenuti vari. Quello che sorprende gli utenti quotidianamente ormai è la grande mole di titoli che viene aggiunta. All’interno del Play Store infatti ci sono spesso dei titoli sia gratuiti che a pagamento che risolvono vere e proprie problematiche all’utente di turno.

Oggi però si parla di un’iniziativa, quella solita a cui tutti ormai sono abituati. Nel famoso market Android sono disponibili infatti dei titoli da poter scaricare eccezionalmente gratis. Si tratta di applicazioni e giochi che in genere sono a pagamento ma che solo per qualche giorno o per qualche ora risulteranno gratuiti.

Questa iniziativa non esclude nessuno, in quanto tutti coloro che hanno un dispositivo Android possono procedere. Per offrire un quadro della situazione più chiaro ai nostri lettori, abbiamo realizzato un elenco con i migliori titoli da scaricare.

Android regala tanti titoli a pagamento agli utenti attraverso il Play Store in maniera gratuita

Qui in basso c’è una lista. Ogni titolo scritto all’interno, comprende a sua volta un link diretto al market di Google. Cliccandoci su, l’utente si ritroverà direttamente nel Play Store dove potrà effettuare il download premendo sull’apposito bottone.