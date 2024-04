Iliad ha 180 GIGA con un regalo: il prezzo è FUORI logica

Come stanno facendo tutti gli altri gestori nell’ultimo periodo, anche quelli più famosi e longevi si stanno adoperando per recuperare utenti. Sono partite delle campagne promozionali apposite, che sono nate proprio con lo scopo di danneggiare la concorrenza. Tra le aziende più importanti a portare avanti un progetto del genere c’è sicuramente TIM, che vuole mostrare a tutti di che pasta è fatta.

Questa realtà, che negli ultimi anni non se l’è passata proprio bene, sta rimettendo in piedi un impero e lo sta facendo nel migliore dei modi. Era necessario abbassare i prezzi anche in vista delle offerte dei gestori virtuali e di Iliad, i principali target da colpire secondo TIM. A tal proposito sono nate delle offerte che ad oggi risultano eccezionali per chiunque, anche per chi aveva giurato di non tornare più indietro.

Iliad, la promo dell’anno è di nuovo disponibile: ecco la Giga 180 con il 5G

Dopo aver visto gli scorsi mesi quante persone hanno scelto le famosissime Flash, non si poteva che procedere in questa direzione, portando di nuovo a galla una delle offerte che più hanno reso Iliad leader sul mercato della telefonia mobile.

Passando ai contenuti, all’interno dell’offerta del gestore c’è davvero di tutto, soprattutto per quanto riguarda i giga per navigare sul web. Chi sceglie la Giga 180 questa volta potrà avere a disposizione minuti senza limiti verso chiunque con messaggi illimitati verso tutti e infine ben 180 giga per la navigazione sul web e con il 5G attivo gratis e per sempre.

Per sempre in realtà è anche il prezzo mensile, che equivale ad una somma di 9,99 €. Lo stesso prezzo va pagato per l’attivazione, ma chiaramente solo la prima volta. Chi sceglie un’offerta del genere può avere anche il privilegio di accedere alla soluzione in fibra ottica di Iliad risparmiando una somma di 5 € ogni mese.

Tornando al discorso del 5G invece, vale per tutti coloro che la scelgono a patto che abbiano uno smartphone compatibile.