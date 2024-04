Arriva il 5G anche per la rete 1Mobile. Si tratta di uno dei primi operatori virtuali che rende disponibile questa opzione di connettività per i suoi utenti. I clienti possono scegliere tra due nuove offerte che mettono a disposizione la connessione di quinta generazione. Oppure è possibile selezionare l’apposita opzione dedicata per i già utenti 1Mobile.

1Mobile passa dalla rete 4G a quella 5G offrendo a tutti i suoi utenti la possibilità di navigare al massimo della velocità grazie alla connessione offerta da Vodafone.

Ecco come accedere alla rete 5G con 1Mobile

Come è possibile accedere al 5G? 1Mobile mette a disposizione diverse possibilità. I nuovi clienti possono sottoscrivere una nuova offerta tra due varianti della “Speed 5G”: 120 e 200. Per i già clienti invece è possibile attivare l’opzione apposita pagando 0,99 centesimi di euro ogni mese.

Le due nuove offerte, messe a disposizione sono disponibili anche per i già utenti 1Mobile al costo di 10 euro più il canone mensile della promozione selezionata per il cambio.

Per attivare le due promo è possibile procedere tramite il sito web ufficiale di 1Mobile. Nel dettaglio, Speed 5G 120 mette a disposizione minuti illimitati, 50 SMS e 120 GB di traffico internet 5G. La promo ha un costo mensile di 7,90 euro. La promozione Speed 5G 200 concede minuti illimitati, 50 SMS e 200 GB di traffico internet 5G. Il costo mensile è di 9,90 euro ogni mese. Le nuove offerte di 1Mobile sono gratuite per il primo mese se si richiede la portabilità.

Il 5G è disponibile ad alcune condizioni. Bisogna trovarsi in zona coperta dalla rete Vodafone e possedere un dispositivo compatibile ed una SIM da almeno 128K. Prima di procedere è opportuno controllare essere in possesso di tutti i requisiti necessari. Solo in questo modo è possibile ottenere il massimo rendimento dalla connessione di quinta generazione messa a disposizione dei clienti 1Mobile.