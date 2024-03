In quest’ultimo periodo ci sono state diverse novità in casa di 1Mobile. L’operatore telefonico virtuale ha infatti introdotto per la prima volta alcune nuove offerte di rete mobile con supporto alle nuove reti di quinta generazione. Ora, l’operatore ha inoltre deciso di prorogare la disponibilità del suo catalogo di offerte mobile, comprese quelle con supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

1Mobile, l’operatore virtuale proroga le sue offerte mobile anche con supporto al 5G

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare il suo catalogo di offerte mobile. Come già detto, tra queste l’operatore ha anche prorogato le nuove offerte mobile con supporto alla connettività 5G. Una di queste è 1Mobile Speed 5G 120. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere fino a 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta per il rinnovo mensile è di soli 7,90 euro al mese. L’operatore virtuale sta anche proponendo un’altra super offerta mobile con supporto alla connettività 5G. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata 1Mobile Speed 5G 200. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Oltre a queste, l’operatore virtuale sta anche proponendo altre offerte con supporto questa volta alla connettività 4G. Tra queste, ricordiamo l’offerta 1Mobile Flash 220 Limited Edition. Quest’ultima offerta arriva ad includere una enorme quantità di traffico dati pari a 220 GB. L’offerta in questione include poi anche 90 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti che decideranno di attivare questa nuova offerta mobile dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese per il rinnovo.