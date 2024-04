Sembra che finalmente Google sia pronto a modificare la modalità desktop di Android effettuando un passaggio da una concezione indirizzata agli sviluppatori ad una modalità d’uso per gli utenti medi. Un passaggio importante che sembra sempre più vicino con Android 15.

A quanto pare, sembra che Mishaal Rahman sia riuscito ad abilitare la nuova modalità desktop su Android 14 QPR3 Beta 2.1. Questa include diversi miglioramenti molto interessanti.

Nuovi miglioramenti in arrivo con Android 15

Molto probabilmente la nuova modalità desktop arriverà ufficialmente insieme ad Android 15. Secondo la testimonianza di Rahman che ha già avuto modo di provarla sembra che ci siano alcuni cambiamenti sostanziali che potrebbero apportare diversi cambiamenti importanti.

Infatti, la modalità desktop finalmente sembra supportare la possibilità di ridimensionare ed anche affiancare più app in una stessa schermata. Questa funzione sarà disponibile attraverso un collegamento che fornirà agli utenti anche la possibilità di ridimensionare a proprio piacimento le dimensioni delle singole finestre. In questo modo sarà possibile ancorare le finestre ai lati dell’interfaccia per poterle affiancare.

Inoltre, durante gli spostamenti i contenuti delle app sono nascosti per mostrare la sagoma della finestra, per avere un’anteprima del nuovo posizionamento.

Secondo quanto riportato finora è evidente che Google voglia rendere la modalità desktop di Android molto più simile a quella presente su Windows, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle finestre. La nuova modalità sembra promettere bene, ma non è ancora nella sua forma definitiva. Il motivo principale riguarda la carenza di alcune funzioni presenti invece nei dispositivi dei suoi diretti concorrenti, che rendono il sistema di Google ancora non completo. Una di queste funzioni, ad esempio, sono le scorciatoie presenti sulla tastiera (come quelle di Windows). Sicuramente questi miglioramenti rappresentano dei primi passi importanti che possono condurre Google a concorrere con i suoi rivali in termini di modalità desktop. La strada è lunga, ma già promettente per l’azienda di Mountain View.