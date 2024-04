Anche se WhatsApp è una delle app più note ed utilizzate al mondo, non tutti gli utenti conoscono completamente il suo funzionamento. Nello specifico, ci sono alcune impostazioni che bisognerebbe cambiare per poter tutelare la propria privacy sulla piattaforma.

Sull’app vengono condivise moltissime informazioni personali che è necessario tutelare. Proprio per questo ci sono alcuni “rimedi” che permettono di rendere WhatsApp più sicura.

Come tutelare la privacy su WhatsApp

La prima cosa da fare è nascondere la propria immagine del profilo. Da quando si inizia ad utilizzare la piattaforma una delle prime cose che facciamo è proprio quella di impostare una foto. È però importante ricordare che chiunque sia in possesso del nostro numero di telefono può visionare suddetta foto. Per evitare che questo accada, bisogna recarsi nelle impostazioni dell’app e poi selezionare “privacy”. A questo punto, cliccando su “Immagine del profilo” ci vengono fornite quattro opzioni differenti. In base a quella sezionata decidiamo chi può vedere l’immagine del profilo. Le scelte sono: “Tutti”, “Miei contatti”, “Contatti eccetto” ed infine “nessuno. Per un livello maggiore di privacy sarà sufficiente spuntare la voce “I miei contatti“.

La seconda funzione da eliminare è quella che permette agli altri utenti di vedere il nostro ultimo accesso. Per impedire che tutti gli utenti possano vedere quando si è effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp bisogna, anche qui, andare nelle “Impostazioni” e poi in “Privacy”. Qui bisognerà selezionare l’opzione “Ultimo accesso online” e alla voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso” bisogna spuntare l’opzione “Nessuno”. In questo caso, ricordiamo che non sarà più possibile visionare le spunte blu per i messaggi inviati sulla piattaforma.

Infine, è possibile nascondere la propria presenza su WhatsApp quando siamo online. Selezionando la voce “Identico a ultimo accesso” sarà possibile eliminare anche l’opzione che permette agli utenti di vedere quando i propri contatti sono online.