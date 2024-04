Fastweb, BOMBA da 150 giga al mese con il 5G gratis

I gestori virtuali hanno raccolto più di quanto qualcuno immaginasse solo qualche anno fa. Ad oggi queste realtà sono diventate più famose dei soliti provider, siccome riescono a garantire tanti contenuti con prezzi fuori di testa. Uno dei provider più interessanti del momento, sia per i contenuti delle sue offerte che per quanto riguarda la grande qualità, è certamente Fastweb.

Sono anni ormai che questo gestore riesce a dominare senza problemi grazie alle sue soluzioni e al suo 5G. I punti cardine dell’ultima offerta lanciata sono certamente la grande abbondanza di contenuti, il prezzo basso e la qualità della rete che è ineguagliabile. In basso ci sono tutte le informazioni.

Fastweb ufficializza la sua Mobile con 150 giga e con il 5G praticamente gratis

Per trovare la quadra bisogna scegliere un’offerta che non costi troppo e che metta a disposizione il meglio. Oggi non è difficile farlo in Italia in quanto ci sono diversi gestori che sono in grado di ottemperare a queste caratteristiche. Uno di questi è certamente Fastweb, il gestore virtuale più forte di tutti in quanto garantisce il 5G nelle sue offerte.

Questo principio vale anche per l’ultima soluzione lanciata sul sito ufficiale, in realtà una vera e propria resurrezione. È tornata disponibile la famosissima Mobile, promozione che include al suo interno minuti e giga. Il prezzo è sorprendente, ma lo è anche la possibilità di navigare con il 5G senza costi aggiuntivi.

Partendo dai contenuti, Fastweb offre al suo interno ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile e fisso. Oltre a questo, la vera punta di diamante sta nella connessione ad Internet che è disponibile con 150 giga in rete 5G, quest’ultima senza limiti di velocità e senza costi aggiuntivi neanche in futuro. Ci sono in realtà anche 100 messaggi SMS verso tutti e la spedizione della SIM è totalmente gratis.