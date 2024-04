Telegram, arrivano novità: ecco il nuovissimo servizio business

Il più grande competitor sulla piazza di WhatsApp lancia tantissime novità per migliorare la propria app. Parliamo di Telegram che ha annunciato l’arrivo imminente di un nuovo servizio Business per chi utilizza la piattaforma in modo professionale. D’ora in poi, inoltre, i canali pubblici presenti sull’app potranno anche condividere i propri ricavi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie.

Il servizio Telegram Business avrà una serie di funzionalità progettate appositamente per dare alle aziende la possibilità di gestire al meglio le loro attività sulla piattaforma. Oltre alle funzioni standard presenti già in app, come ad esempio la possibilità di inserire gli orari di apertura, la versione business consentirà agli utenti di personalizzare la pagina iniziale delle chat vuote inserendo informazioni sui prodotti o sui servizi aziendali. Le società potranno anche creare risposte rapide, messaggi di benvenuto e di assenza, potranno etichettare le chat e generare link diretti per chattare in modo immediato con l’attività.

A cosa servirà la condivisione dei ricavi dei canali Telegram?

Le aziende avranno ora la possibilità di collegare il bot Telegram con cui potranno gestire le chat a nome della società, aggiungendo anche assistenti dotati di intelligenza artificiale per automatizzare le risposte agli utenti. L’app ha anche annunciato la funzione per la condivisione dei ricavi per i proprietari dei canali pubblici con almeno 1000 iscritti. I proprietari possono ricevere il 50% delle entrate provenienti inserzioni pubblicitarie visualizzate nei loro canali. L’obiettivo di questa nuova introduzione è quello di offrire a chi ha un canale un incentivo economico per continuare a lavorare su Telegram usando i canali.

Per supportare il modello di condivisione dei ricavi, Telegram ha aggiunto una nuova tipologia di annunci pubblicitari basati su Toncoin, una criptovaluta fondata sulla blockchain Ton. Le inserzioni non si baseranno sui dati degli utenti e verranno visualizzate solo nei grandi canali garantendo la privacy e non invadendo troppo la fruizione dei canali. Gli annunci non appariranno mai nelle chat private o nelle liste chat e saranno completamente disattivabili scegliendo l’abbonamento a Telegram Premium.