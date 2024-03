Amazon: nuova funzione permetterà di usare l'IA per le inserzioni

Amazon ha introdotto una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, progettata per semplificare il processo di vendita per i suoi utenti. Questo innovativo strumento sfrutta l’IA per analizzare le informazioni provenienti dai siti web esterni dei venditori e generare automaticamente pagine prodotto sullo store, completate con descrizioni testuali e immagini annesse.

Mary Beth Westmoreland, VP of Worldwide Selling Partner Experience di Amazon, ha spiegato che l’obiettivo principale è quello di aiutare i venditori a ridurre il tempo necessario per portare un prodotto da un sito web sulla piattaforma.

Tempi abbreviati e inserzioni dettagliate su Amazon

Grazie a questa nuova funzionalità, i venditori non devono più scrivere manualmente descrizioni dettagliate né caricare immagini dei prodotti singolarmente. Basta fornire ad Amazon un link al loro sito web esterno e l’intelligenza artificiale si occuperà del resto. I venditori devono però essere devono essere i legittimi proprietari o detentori dei diritti dei contenuti della pagina web collegata. In caso contrario Amazon potrebbe intraprendere azioni legali. Attualmente la funzione è disponibile solo per i venditori statunitensi ma con probabilità verrà presto estesa al mercato mondiale.

La funzione semplifica enormemente il lavoro dei siti web anche se, da una parte, mostra ancora come l’IA stia pian piano sostituendo alcuni ruoli nel settore del marketing. Fino ad ora, i proprietari di e-commerce, che vendono anche su Amazon, hanno spesso intrapreso accordi lavorativi con esperti del settore delle pubblicità online per pubblicare inserzioni. Da adesso possono farlo anche autonomamente.

L’opzione è solo l’ultima dimostrazione dell’interesse di Amazon verso l’intelligenza artificiale. Altre innovazioni basate sull’IA sono state lanciate nell’ultimo anno migliorare l’esperienza sia dei venditori che degli acquirenti. Amazon ha infatti introdotto strumenti IA per generare foto di prodotti e creare testi per le inserzioni. Per gli acquirenti, è stato presentato Rufus, un chatbot progettato per rispondere alle domande sugli articoli, suggerire prodotti simili e confrontare i modelli. Investendo nell’intelligenza artificiale e sfruttando il suo vasto servizio cloud AWS, la società si conferma come leader nell’innovazione tecnologica nel settore del commercio.