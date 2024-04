Scegliere un nuovo smartphone non è sempre facile. Nel caso degli iPhone, la qualità della fotocamera è uno dei motivi principali per optare per un dispositivo Apple. Scattare foto di qualità è un passo fondamentale, ma con alcuni trucchi gli utenti possono migliorare ancora di più l’esperienza con il proprio telefono. Molti di queste funzioni sono sconosciute anche se portano a numerosi vantaggi. Una di queste opzioni riguarda la possibilità di convertire le immagini in diversi formati.

Come convertire le foto su iPhone

Grazie a questa funzione, è possibile convertire le proprie foto senza ricorrere ad app di terze parti. Un vantaggio da non trascurare. Sarà procedere direttamente da iOS sfruttando l’app Comandi Rapidi del proprio iPhone. Grazie al sistema integrato è possibile anche risparmiare spazio sul proprio smartphone. Questa funzione permette di convertire foto in tutti i formati. Tra questi ovviamente troviamo quelli più comuni tra cui: JPG, PNG, PDF e GIF. Inoltre, sono presenti anche tanti altri formati.

Con questo sistema, è possibile convertire le foto in formato HEIF in qualsiasi altro, utilizzando il comando rapido. Verrà creata una copia della foto con il nuovo formato che potrà essere utilizzata per ogni necessità. Come procedere?

Aprire l’app “Comandi Rapidi” e selezionare il tasto “+” in alto a destra. Poi cliccare sulla barra di ricerca in basso e digitare “Seleziona foto”. Selezionando l’opzione che viene fuori e poi sulla freccia blu è possibile espandere il menu delle opzioni di configurazione. A questo punto bisogna attivare l’interruttore “Selezione multipla”. Dopo bisogna tornare sulla barra di ricerca e digitare “Converti immagine” e cliccare sull’opzione individuata. A questo punto si può selezionare JPEG ed infine spuntare “Chiedi ogni volta”.

Ora basterà selezionare la voce “Salva l’immagine” e “Salva nell’album di foto”. Una volta completata la procedura bisogna selezionare “Fine”.

Dopo questi passaggi si è in grado di creare il comando rapido per la conversione delle immagini. Per poterlo usare basta aprire l’app, cliccare sul comando e poi selezionare le foto da convertire sul proprio dispositivo Apple.