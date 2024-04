Il lancio di un probabile App Store Apple riservato ad iOS 18 e alle sue integrazioni con l’intelligenza artificiale ha infiammato la rete nei giorni scorsi, con molti utenti che ipotizzano diverse strade per il futuro dei prossimi aggiornamenti per i sistemi operativi di iPhone ed iPad. In particolare, si fa soprattutto riferimento a tutti i dispositivi che potrebbero essere presentati, il prossimo giugno, durante la Worldwide Developers Conference (WWDC).

Le voci riguardano soprattutto la possibile lista di modelli iPhone ed iPad che potrebbero essere compatibili con le novità in arrivo dall’azienda di Cupertino per il suo sistema operativo.

Apple i dispositivi coinvolti nell’aggiornamento AI

Nello specifico, tra i modelli iPhone che potrebbero essere compatibili troviamo gli smartphone della serie 15 e quelli 14, comprese le varianti Pro e Pro Max. Stesso discorso vale per i dispositivi mobili Apple della serie 13, 12, ed 11. Infine, potrebbero rientrare in questo processo anche gli iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone SE 2 e iPhone SE 3.

Per i tablet, invece, Apple sembra voler riservare l’aggiornamento iPadOS 18 ad alcuni specifici modelli. Si tratta degli iPad 2019, mini 2019, Air 2019, Pro 2018 e tutte le loro versioni successive. Seguendo queste ipotesi è evidente che molti modelli più datati saranno esclusi dal nuovo supporto.

Al momento, come sottolineato, queste sono solo speculazioni dato che mancano conferme ufficiali da parte di Apple. È quindi consigliabile prendere queste informazioni con cautela e aspettare di ricevere aggiornamenti ufficiali prima di poter considerare la loro effettiva veridicità. Un intervento diretto da parte dell’azienda di Cupertino potrebbe arrivare tra un po’ di tempo visto che manca ancora del tempo prima del lancio ufficiale del supporto e della presentazione dei nuovi modelli in arrivo. Non resta che attendere pazientemente che Apple rilasci notizie accertate riguardo queste novità per poter capire quali saranno le concrete modifiche in arrivo per il sistema operativo e non solo.