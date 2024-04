Nell’era digitale, dove le truffe online si nascondono dietro ogni angolo del web, un nuovo scenario si apre con Google Foto. Contrariamente alla sua percezione come una piattaforma innocua per l’archiviazione di ricordi, la piattaforma sembra essere diventata terreno fertile per i truffatori più astuti. Una recente scoperta all’interno di gruppi su Facebook ha rivelato un modus operandi sinistro. I truffatori inseriscono gli indirizzi email delle loro presunte vittime in album condivisi su GoogleFoto. Successivamente, inviano messaggi ingannevoli a tutti i partecipanti, sfruttando la notifica che sembra provenire direttamente dalla piattaforma stessa. Questa subdola tattica può facilmente ingannare gli utenti meno esperti, facendo sì che i messaggi truffaldini sembrino comunicazioni legittime e innocue.

Anche Google sotto attacco, attenzione ai segnali

La strategia dietro queste azioni fraudolente che sfruttano Google Foto si basa sulla quantità, ovvero puntare a colpire il maggior numero di persone possibile, sfruttando la legge dei grandi numeri. In un vasto mare di utenti, è inevitabile che qualcuno cada nella trappola. Il consiglio che possiamo darvi a riguardo resta sempre quello di mantenere un atteggiamento scettico e di dubitare di comunicazioni non richieste o sospette. I messaggi truffa inviati attraverso questa app possono adottare varie forme e linguaggi, dall’inglese all’italiano, e spaziare in diverse tematiche. Un esempio comune è il tentativo di spaventare la presunta vittima minacciando la cancellazione dell’account. Invitandola a cliccare su un link specifico per evitare conseguenze indesiderate. Questi link, ovviamente, conducono esattamente dove i truffatori sperano che l’utente finisca, in una rete di frode e inganni.

Per difendersi da questa nuova minaccia, è essenziale un’ educazione sulla sicurezza online. In più, è consigliabile utilizzare funzionalità di sicurezza aggiuntive. Come l’autenticazione a due fattori, per proteggere gli account online da accessi non autorizzati. La consapevolezza e la prevenzione, in questi casi, è davvero fondamentale. Ma non è solo questo, anche segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti e alle piattaforme digitali interessate è fondamentale. In questo modo ognuno di noi può fare una piccola mano per contrastare attivamente le attività criminali online. In un mondo sempre più interconnesso, la sicurezza online è una responsabilità condivisa da tutti.