Il mercato dei tablet negli ultimi tempi ha subito un forte calo che si è tradotto in una sostanziale riduzione delle vendite di questi dispositivi.

Il calo ha interessato tutte le case produttrici, anche Apple, produttrice dei fantastici iPad, tanto da essere spinta a scegliere di non produrre nessuna linea di tablet nel 2023, proprio per cercare di far rinascere l’entusiasmo negli utenti.

Quindi l’anno appena passato ha visto per la prima volta in assoluto la mancanza di un’evoluzione della serie di iPad di Apple, e ciò ha effettivamente scaturito l’effetto desiderato: una curiosità davvero incredibile per la nuova linea attesa nel 2024.

In realtà i nuovi iPad Pro e iPad Air sarebbero dovuti già uscire sul mercato il 20 marzo 2024, ma l’uscita è stata posticipata e secondo le indiscrezioni potremmo trovarli nei negozi a partire dal mese di maggio.

Nuovi iPad: una rivoluzione o un’evoluzione?

A causa della decisione della casa di Cupertino di non produrre nessun iPad nel 2023, quest’anno le speculazioni e le domande sulla nuova linea sono state davvero tantissime.

Le domande più frequenti e dubbiose sono state quelle circa le dimensioni dei nuovi iPad, con molte indiscrezioni che davano per certa la produzione di iPad Air con display da 12,9 pollici, oltre che il classico da 10,9, mentre l’iPad Pro manterrà le classiche dimensioni.

Pare però che le novità dei nuovi iPad non siano terminate e che le principali differenze con i modelli precedenti siano date dal design più elegante e sottile e delle prestazioni decisamente migliorate.

Inoltre la linea iPad Pro monterà un chip Apple M3 mentre gli iPad Air gli M2. Un’altra incredibile novità è la presenza, per la prima volta, degli schermi OLED su iPad Pro, che potrebbero però causare dei leggeri aumenti di prezzo e a cui sono probabilmente dovuti i ritardi dell’uscita sul mercato.

In conclusione, non ci resta che attendere l’uscita dei nuovi dispositivi per trarre le dovute riflessioni.