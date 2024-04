Una delle spese più onerose in termini economici per tutti gli italiani e senza alcun dubbio la RC Auto, avere l’assicurazione infatti è obbligatorio ma allo stesso tempo costituisce una spesa non indifferente che tutti gli automobilisti sono costretti a corrispondere a cadenza semestrale o annuale.

L’IVASS, L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha fatto sapere che a febbraio 2024 il prezzo medio dell’RC Auto è stato di 395 €, di conseguenza parliamo di un aumento su base annuale del 6,5% in termini nominali è del 5,7% in termini reali, valore che rispetto a quanto è rilevato nel mese di gennaio sottolinea un rallentamento dell’aumento del prezzo dal momento che nel mese precedente quest’ultima era stato del 7,5%.

Facendo il confronto con gli anni passati poi ci troviamo ancora ad un valore inferiore di quello pre-pandemia dal momento che a febbraio 2019 il prezzo medio era di 406 €.

Per l’UNC il rialzo è scandaloso

Per quanto riguarda i dati emersi a febbraio è intervenuta l’Unione Nazionale Consumatori che ha definito tutto ciò come scandaloso, ecco le dichiarazioni del presidente Massimiliano dona in merito: “Scandaloso! Non solo l’rc auto sale su febbraio 2023 del 6,5%, ma in un solo mese, da gennaio 2024, sale di oltre 5 euro, da 389,14 a 394,52, +5,38 euro, pari ad un balzo mensile dell’1,4% (+1,38). Per trovare a febbraio un prezzo medio più alto si deve tornare al 2019, quando era pari a 405,54, ossia ben 5 anni fa, prima del guadagno milionario ottenuto dalle compagnie grazie ai lockdown. In alcune città, poi, il rialzo è addirittura astronomico, come ad Aosta dove l’incremento annuo è dell’11% o a Padova, al secondo posto della classifica con +9,2%, oppure a Brindisi, Belluno e Alessandria con +9,1%.“.

Dunque si teme molto per quanto accadrà nei prossimi mesi, in molti credono che il trend rialzista non cesserà ed anzi porterà a percentuali sempre più elevate di aumenti nel costo della RC Auto.