Assicurazione RC Auto, prezzo in crescita del 7,5%: allarme CODACONS

Dando un’occhiata ai prezzi dell’assicurazione RC Auto a gennaio 2024, è stato ravvisato un aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. A certificare il tutto ci ha pensato l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che parla di una tariffa media pari a 389 €.

A dicembre il dato era del 7,9% superiore, mentre oggi in termini reali c’è un aumento pari al 6,7%. Il costo medio dell’assicurazione RC Auto facendo un confronto con il periodo periodo che precede la pandemia, è ancora inferiore fortunatamente. A tal proposito è stata interpellata la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi proprio per approfondire tali dinamiche che riguardano i costi delle assicurazioni.

RC Auto: le assicurazioni sono più costose, ecco dove costano di più

Gli aumenti RC Auto hanno riguardato tutte le regioni italiane e tutte le città, ma la provincia più cara è ancora una volta quella di Napoli con un prezzo medio di 560 € all’anno. La provincia meno cara è quella di Enna, con 287 €. L’aumento ha riguardato soprattutto le classi di merito superiori, dove gli assicurati si ritrovano a pagare un prezzo superiore del 10,4%.

Ad intervenire in merito alla questione non poteva essere che il Codacons, che infatti ha parlato di una vera e propria maxi-stangata per gli italiani. Gli automobilisti in Italia circolano con circa 43 milioni di veicoli assicurati, come afferma infatti l’associazione. Di questi, le auto sono circa 32,5 milioni. In merito a questi dati, seguendo poi i prezzi medi a gennaio 2023, la cifra è di 877 milioni di euro solo per gli automobilisti. L’aumento RC Auto consiste dunque in tale cifra, davvero una stangata incredibile. Queste le dichiarazioni in merito: