Amazon SHOCK: offerta SUPER su Impastatrice Planetaria Electrolux

Hai presente quando vuoi preparare qualche dolce in particolare che richiede parecchio tempo e fatica per impastarlo? Basterebbe semplicemente acquistare una planetaria. Questo grandioso elettrodomestico monta e amalgama ogni ingrediente alla perfezione per ottenere preparazioni sempre perfette. L’impastatrice planetaria Electrolux è uno dei migliori dispositivi al momento presenti sul mercato. Grazie alla sua grandiosa potenza e alla versatilità data da una serie di funzioni intelligenti, questo robot da cucina ti consentirà di preparare qualsiasi cosa, a partire dalle semplici torte fino all’impasto per il pane alle noci.

La tecnologia inclusa nella planetaria Electrolux è ciò che la contraddistingue da altri elettrodomestici simili. Tramite il suo meccanismo a frusta con movimento planetario riesce ad assicurare che tutti gli ingredienti siano miscelati, consentendoti di ottenere una consistenza uniforme e morbida in poco tempo, indipendentemente dalla tipologia di preparazione.

Tutte le caratteristiche della planetaria-impastatrice Electrolux

L’impastatrice planetaria Electrolux possiede un motore da 1200 watt, così potente da essere in grado di preparare anche l’impasto più complicato, appiccicoso o dalla consistenza dura. Potrai testare una varietà infinita di ricette! Se dovessi ottenere un risultato scarso all’assaggio, saprai che non dipende dalla fase iniziale di preparazione. Il suo grande recipiente da ben 5 litri ti dà l’opportunità di creare preparazioni di diverse dimensioni, adattandoti anche al numero di persone a cui dovrai servire le pietanze. Potrai sperimentare con i cupcake per una riunione di famiglia piuttosto intima o preparare una torta a cinque piani per le occasioni speciali.

Gli accessori inclusi nella confezione della planetaria ti forniranno tutto ciò che è necessario. Una delle migliori funzioni incluse è quella ad impulso, che si aggiunge alle sei diverse velocità che ti aiuteranno a montare a neve la panna senza che l’impasto impazzisca. L’impastatrice planetaria Electrolux è esattamente quello che cercavi se stavi pensando di allargare il tuo armamentario culinario per dare sfogo alla tua fantasia. Ora è il momento perfetto per acquistarla e risparmiare grazie alla promozione proposta da Amazon. Comprala a soli 149,99€ e non farti sfuggire questa grandiosa occasione.