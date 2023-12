La Ninja Speedi rappresenta la soluzione ideale per chi vive una vita frenetica e desidera ottimizzare il tempo dedicato alla preparazione dei pasti. Questa friggitrice ad aria multicooker offre la possibilità di cucinare diverse pietanze contemporaneamente, garantendo non solo rapidità, ma anche piatti ricchi e gustosi.

Grazie a questo comodo dispositivo, basteranno pochi minuti per preparare e assemblare un piatto unico o addirittura più portate, come primo e secondo, che saranno pronti simultaneamente. Con l’innovativa friggitrice ad aria si può anche evitare il fastidio di sporcare il piano cottura e di utilizzare più pentole, come avverrebbe nella cucina tradizionale. Sfruttando la praticità e l’efficienza della Ninja Speedi, si godrà della bontà di pasti deliziosi senza compromettere la qualità, risparmiando il proprio tempo e semplificando il processo di preparazione.

Premessa: cos’è un multicooker

Il multicooker è un elettrodomestico completo che integra diverse modalità di cottura in un unico dispositivo, divenuto popolare per la sua ecletticità e facilità d’uso. A seconda del modello, vi sono più opzioni come la scottatura, alla griglia, la frittura ad aria, la cottura a vapore, la cottura saltata o al forno (tra le tante).

La caratteristica distintiva dei multicooker è la loro intelligenza nel gestire automaticamente tempi e temperature ottimali per ogni tipo di piatto. Basta, solitamente, selezionare un programma, aggiungere gli ingredienti e lasciare che esso si occupi del resto. Grazie a sensori intelligenti e alle impostazioni predefinite, questi dispositivi si adattano alle esigenze di diverse ricette, assicurando risultati sempre eccellenti.

La Rapid Cooker e Friggitrice ad aria Ninja Speedi è particolarmente interessante proprio perché propone ben 10 diverse modalità di cottura. Tramite il suo rivestimento antiaderente nella casseruola, inoltre, consente di preparare pasti completi in appena 15 minuti.

Design e caratteristiche friggitrice

Il primo dettaglio notevole è la disposizione della friggitrice nella scatola, con imballaggi studiati per la sicurezza del prodotto durante il trasporto. All’interno, oltre alla Ninja Speedi, si trova il cestello da posizionare al suo interno, il rialzo e il ricco manuale con la spiegazione dei modi di cottura.

La friggitrice si presenta come un apparecchio dal design moderno e curato, dallo stile professionale. Realizzato principalmente in plastica grigia con finiture metalliche, caratteristiche che le donano un aspetto accattivante.

La parte anteriore ospita una maniglia per l’apertura del coperchio verso il lato. Nella stessa sezione si trova anche un ampio pannello con pulsanti fisici per l’alimentazione, l’avvio/stop e la selezione di temperatura, programmi di cottura e il tempo. Grazie al piccolo display si riesce a monitorare facilmente l’attività del prodotto. La Ninja Speedi regala due modalità di cottura.

Il selettore Smart Switch permette di scegliere tra le due principali modalità di cottura: Rapid Cooker (vapore e cottura tramite frittura ad aria) e Air Fry/ Cooker (solo friggitrice ad aria con modalità aggiuntive). Il sistema di ventilazione dell’aria è presente sul lato superiore insieme a un contenitore rimovibile per la raccolta della condensa.

Nel coperchio si trova il sistema di cottura del dispositivo, mentre nella parte inferiore c’è una superficie riscaldante per la cottura diretta o al vapore con un cestello incluso. All’interno, è presente una casseruola in metallo da 5,7 litri capace di cuocere fino a 4 porzioni. Il vassoio forato “Cook & Crisp” può essere posizionato sul fondo del cestello per la modalità Air Fry e in alto per la funzione Rapid Cooker. Le dimensioni della friggitrice sono 33 x 35 x 31 cm e ha un peso di 7 kg.

Differenti Modalità per una cottura perfetta

Le modalità principali, come accennato, si dividono in due categorie che vanno a diramarsi in altre opzioni. Partendo dalla funzione standard della friggitrice, si ha la Speedi Meals. Questa opzione innovativa consente di cuocere contemporaneamente diverse pietanze, combinando la cottura a vapore e la frittura ad aria. Tale funzione è progettata per conferire ai cibi una consistenza morbida all’interno e una crosta croccante all’esterno. Questa combinazione è particolarmente efficace per verdure ed alimenti freschi o congelati, come ad esempio il pesce, il pollo e la carne.

Per una cucina leggera, la modalità di cottura a vapore è perfetta per piatti come verdure o pesce. Nel caso della cottura alla griglia, questa è l’opzione giusta per cuocere carne marinata come petti di pollo e verdure grigliate. Se si conoscono i vantaggi di una cottura al vapore, allora la Ninja Speedi soddisfa anche tale esigenza, permettendo all’utente di preparare dolci soffici come torte e cheesecake, nonché pane e piatti salati. La frittura ad aria è un ulteriore punto a favore della Ninja Speedi, poiché consente di cuocere le pietanze in modo ideale pur usando una ridotta quantità di olio. Il suo sistema a circolazione di aria calda crea un effetto simile a quello di un forno ventilato, eliminando la necessità di tempi di preriscaldamento. Nel caso si cercasse una cottura simile a quella ottenuta sui fornelli, la friggitrice consente di utilizzare l’opzione di scottatura/cottura saltata.

Inoltre, vi è la funzione di cottura al forno/arrosto. Essa dona la versatilità di un forno classico, grazie al calore proveniente sia dal basso che dall’alto, per garantire una croccantezza uniforme. La funzione di essiccazione è molto utile per preparare snack come chips di frutta, verdura o carne secca, perfetti come guarnizioni per dolci o cocktail, cosa che non tutte le friggitrici possono vantare di avere. La Ninja Speedi presenta, infine, anche la modalità di cottura lenta, ideale per cuocere i cibi a basse temperature con tempi lunghi, ottenendo una consistenza tenerissima. Cosa molto apprezzabile da tener in conto è anche che tutte le componenti mobili, incluse la casseruola e il vassoio, sono facilmente lavabili in lavastoviglie.

Ricettario per sperimentare con la friggitrice

La friggitrice non solo fornisce un ricettario incluso nella confezione per iniziare a cucinare, ma va oltre dando la possibilità di creare migliaia di ricette personalizzate attraverso lo Speedi Meal Builder. Questa innovativa piattaforma guida l’utente nella selezione degli ingredienti preferiti e genera una ricetta su misura. Si tratta anche di un “trucco” svuota-frigo molto funzionale, nel caso in cui ci si è dimenticati la spesa, o semplicemente utile per dare sfogo alla verve creativa culinaria.

Potenza Friggitrice Ninja Speedi e Raffreddamento

Grazie alla sua potenza pari a 1760 watt, la Ninja Speedi si presenta come un’apparecchio dalla “forza” considerevole. Questa potenza elevata è più che sufficiente per garantire una cottura rapida ed efficiente, offrendo risultati che soddisferanno le aspettative culinarie. Tramite tale caratteristica, la friggitrice è in grado di creare una combinazione perfetta di croccantezza esterna e morbidezza interna durante la preparazione di una vasta gamma di pietanze.

La sua capacità di raggiungere elevate temperature rapidamente contribuisce a ottenere risultati eccellenti, rendendo il dispositivo un alleato immancabile in cucina, soprattutto per chi non è un mago ai fornelli. Il sistema di ventilazioni consiste in una ventola posteriore e in una sezione posta al di sopra che evita il surriscaldamento e il corretto ricircolo d’aria.

Interfaccia e display intuitivi

L’esperienza utente con la Ninja Speedi è resa semplice grazie a un’interfaccia di controllo intuitiva. Il pulsante dedicato per accendere e spegnere l’elettrodomestico garantisce un utilizzo senza complicazioni. Altro tasto importante è quello necessario per avviare o interrompere le operazioni di cottura. Tale opzione aggiunge praticità e controllo delle preparazioni, anche per la doppia cottura.

Due frecce direzionali consentono invece di navigare tra le varie modalità e la possibilità di regolare i tempi e la temperatura consente al dispositivo di adattarsi alla singola ricetta. in base alle tue preferenze o alle esigenze specifiche della ricetta. L’obiettivo degli sviluppatori con la creazione dell’interfaccia è stato quello di donare un controllo immediato e facile all’utenza, rendendo la friggitrice accessibile anche a chi non è esperto.

Pro e contro

La Ninja Speedi è un elettrodomestico pensato per coloro che desiderano cucinare ottimizzando tempi e risorse. La sua capacità di cuocere diverse pietanze allo stesso tempo, rendendole ricche e saporite, è molto apprezzata poiché richiede solamente pochi minuti per la preparazione e l’assemblaggio del piatto. Questo dispositivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, di certo gli altri modelli sul mercato non presentano le medesime opzioni.

Proprio grazie a quest’ultime, la friggitrice consente di cucinare in modi diversi, offrendo una vasta gamma di modalità di cottura per preparare piatti variati ed appetitosi. Da considerare come vantaggio è anche l’interfaccia di controllo, che facilita l’utilizzo anche per chi ha poca esperienza in cucina, permettendo di divertirsi e sperimentare.

Nulla è migliore della comodità di poter lavare le componenti mobili in lavastoviglie, aspetto che facilita la pulizia e manutenzione del dispositivo. Una caratteristica potenzialmente negativa è data dalle dimensioni importanti: prima di effettuare l’acquisto si consiglia di verificare il proprio spazio disponibile in cucina.

Conclusioni: risparmia il tuo tempo con la friggitrice ad aria

La Speedi creata dall’azienda specializzata Ninja è utile a chiunque grazie alla riduzione dei tempi tramite la cottura doppia. La friggitrice sembra essere stata progettata per semplificare la vita dell’utente, garantendo versatilità in qualunque contesto.

Come per molti elettrodomestici da cucina, la familiarità con le istruzioni e le ricette consigliate può facilitare l’utilizzo del dispositivo, anche considerando le dieci modalità da saper distinguere. Con un po’ di pratica i risultati saranno nettamente migliori rispetto alle prove iniziali, dando addirittura la possibilità di divenire gli chef ufficiali della famiglia.

La Friggitrice e Rapid Cooker Ninja Speed è acquistabile in promozione sul sito della casa produttrice, oppure, se si preferisce maggiore celerità nella consegna, si può optare per Amazon.