Netflix, aprile 2024: nuove serie TV e film in arrivo

Il mese di marzo è stata una vera e propria miniera d’oro per tutti coloro che amano lo streaming online. Re incontrastato in tale ambito è Netflix, il colosso che ogni giorno propone qualcosa di molto interessante da guardare in compagnia o da soli. Il mese attuale sta offrendo diverse produzioni interessanti, come mostra la classifica attuale.

Qualcuno ora ha paura che il mese di aprile non risulti all’altezza ma a quanto pare Netflix ha già le idee ben chiare. Sembra infatti che diverse serie TV faranno il loro esordio ufficiale a bordo della piattaforma, con tanti film al seguito. Ovviamente non ci sarà differenza riguardo ai piani di abbonamento.

Netflix porta tanti nuovi contenuti ad aprile, ecco il resoconto

Tra tutti i contenuti che Netflix ha intenzione di pubblicare ufficialmente ad aprile, c’è un film che già sta attirando la curiosità della critica. Si tratta di “Fabbricante di lacrime” (4 aprile), proveniente da un romanzo che nel 2022 è stato in cima alle classifiche.

Oltre a questo dovrebbero arrivare anche altre produzioni di livello, soprattutto tra manga e anime horror, dove svetta la serie “Kiseiju” (5 aprile). Segue anche l’adattamento giapponese del famosissimo manga “City Hunter” (25 aprile).

Per quanto riguarda ancora le serie TV, ecco “Ripley“, una miniserie drammatica con 8 episodi. Un truffatore che vive nella New York degli anni 60 verrà assunto per andare in Italia al fine di provare a convincere il figlio di un uomo benestante a tornare a casa. Anche in questo caso l’arrivo è previsto per il 4 aprile.

Ecco poi “Scoop“, film che si ispira ad eventi reali e che si basa su un’intervista davvero incredibile, ovvero la chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. (5 aprile)

Questi e tanti altri contenuti sono in arrivo su Netflix per stupire ancora il pubblico, e a quanto pare probabilmente ci riusciranno.