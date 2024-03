Netflix, le SERIE TV migliori di marzo 2024: le prime 5 in classifica

Continua a riscuotere grande successo Netflix durante questo mese di marzo viste le produzioni che sono state pubblicate. Qualcuna era già disponibile, mentre altre hanno raggiunto ben presto l’apice della classifica con tantissime visualizzazioni. Gli utenti stanno tenendo sott’occhio soprattutto alcune serie TV che sono diventate dei veri e propri cult.

Ovviamente ricordiamo che non c’è differenza in base al piano di abbonamento. Tutti i contenuti sono ugualmente disponibili: cambia solamente il prezzo e la qualità con cui gli utenti potranno guardarseli a casa con gli amici. Non esiste più la possibilità di condividere la password al di fuori del proprio nucleo familiare ed è pertanto opportuno provvedere a fare un abbonamento apposito, magari pagando una piccola somma in più per poter condividere quel piano.

Ora però l’attenzione va spostata necessariamente su quali sono i primi 5 contenuti da guardare guardare durante quest’ultima parte del mese di marzo. Nella lista i nomi sono ben chiari: ormai tutti li stanno guardando.

Netflix: con questi titoli non vi annoierete di certo, ecco i primi 5 in classifica

Dopo un breve periodo di pausa con produzioni non troppo entusiasmanti, il mese di marzo è diventato una miniera d’oro per gli utenti Netflix. Al primo posto attualmente c’è la serie TV The Gentlemen, con un uomo alle prese con una ricca eredità fatta anche di pericoli.

Al secondo posto c’è la serie che racconta la vita di Rocco Siffredi, ovvero Supersex, con Alessandro Borghi. Il terzo posto è stabilmente occupato da Bandidos, con dei giovani alla ricerca di un tesoro Maya.

Mano de Hierro occupa al momento il quarto posto su Netflix mentre il quinti posto è di Physical: da 100 a 1. Quest’ultima serie TV è basata un po’ su Squid Game ed è anche coreana. La scelta adesso sta a voi: i contenuti ci sono, bisogna solo trovare il tempo.