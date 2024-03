Arriva una nuova campagna SMS da parte dell’operatore telefonico italiano WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta avvisando alcuni ex clienti di una fantastica opportunità. Potranno infatti tornare con WindTre attivando un’offerta con tutto illimitato che lascia davvero senza parole. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata WindTre GO Unlimited 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in WindTre, ora super offerta mobile con tutto illimitato a basso costo

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sono stati invitati a tornare attivando un’offerta davvero favolosa. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta di rete mobile WindTre GO Unlimited 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta include praticamente tutto illimitato.

Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese giga senza limiti per navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese fino a 50 SMS verso tutti i numeri e potranno usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. La cosa più sorprendente è però il costo per il rinnovo mensile. Gli utenti dovranno pagare infatti soltanto 5,99 euro al mese.

Come già detto, l’operatore telefonico WindTre sta avvisando tutti gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio che stanno ricevendo gli ex clienti dell’operatore telefonico.

“Torna in WINDTRE con un’offerta 5G! GIGA ILLIMITATI alla velocità massima di 10Mbps, 50 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0 euro e SIM 0 euro in negozio entro il 04/04. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/gounl5g”.

L’operatore telefonico WindTre sta inoltre offrendo gratuitamente senza costi aggiuntivi sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Si tratta comunque di messaggi personalizzati, quindi è probabile che per alcuni utenti la data entro cui attivare l’offerta sarà differente.