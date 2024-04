CoopVoce, che botta a Iliad e Vodafone: la EXTRA ha 300 GB

Oggi si celebra l’arrivo di una nuova offerta, quella che mette CoopVoce in posizione di vantaggio rispetto agli altri provider. Il gestore virtuale riesce infatti a sorprendere con una soluzione che costa pochissimo ed offre il meglio. È ancora disponibile sul sito ufficiale la EXTRA 300, soluzione mobile stracolma di contenuti e con dei regali.

CoopVoce ha trovato la promo perfetta: ecco la EXTRA 300 con tutto incluso

È passato solo un mese da quando tutti dicevano che nessuno avrebbe mai battuto alcune realtà nel mondo della telefonia ma oggi eccoci qui. CoopVoce distrugge tutti e lo fa con una proposta degna di nota come la EXTRA 300. Chi aveva dubbi sul fatto che la prossima offerta che sarebbe arrivata dopo quella da 200 giga avrebbe potuto battere ogni record, oggi non può fare altro che ricredersi.

Con una soluzione così interessante, non ci sono offerte della concorrenza che tengano il confronto. La EXTRA 300 di CoopVoce è quel che c’è di più performante nell’ambiente. Al suo interno ci sono infatti minuti, messaggi e tantissimi giga, tutto con un prezzo super vantaggioso. Si parte dai minuti disponibili senza limiti verso chiunque. A seguire, ecco tantissimi messaggi, ben 1000 ma nulla può superare i giga che oggi sono 300 in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,90 €, davvero pochissimo se si pensa che con la stessa cifra Iliad offre 180 giga.

Ci sono svariate opportunità per chi sceglie un’offerta di CoopVoce, tra cui diversi servizi. Questi, disponibili gratis, attirano tanto il pubblico, che in questo caso riceve anche un regalo scegliendo l’ultima EXTRA 300: fino al prossimo 30 aprile infatti si può avere il primo mese gratis e il costo di attivazione ridotto a 0€.

Con grande probabilità, dopo la fine di questo mese l’offerta svanirà per far posto ad un’altra proposta ma non si sa se sarà più o meno vantaggiosa.