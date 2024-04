Apple MacBook Pro rappresenta la punta di diamante dell’azienda di Cupertino, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, un notebook che tutti vorrebbero poter acquistare, riuscendo comunque a godere delle migliori prestazioni, peccato solamente per il prezzo superiore al normale.

In nostro aiuto accorre Amazon, con un fortissimo sconto sul valore originario, dando la possibilità comunque di mettere le mani su un prodotto che integra processore M3 Pro, quindi l’ultima generazione attualmente disponibile sul mercato (con 11-core ed una GPU con 14-core), affiancato da display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, ed una configurazione di base che prevede 18GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Pro: lo sconto di 400 euro è folle

Il prezzo consigliato per l’acquisto di questo modello sarebbe di 2599 euro, una cifra che per molti è proibitiva, proprio perché difficilmente si ha la possibilità di investire così tanto denaro per il suo acquisto. Amazon ne è consapevole, e proprio in questi giorni ha deciso di ridurre la spesa di circa 400 euro rispetto al valore originario, fino ad arrivare ad un investimento di 2199 euro (sconto del 15% circa). Il modello è disponibile nella sua colorazione Nero Siderale, e può essere acquistato direttamente qui.

I punti di forza di un notebook di questo livello sono davvero molteplici, a partire dalla presenza di una videocamera FaceTime HD a 1080p, che integra comunque tre microfoni array di alta qualità, pronti ad accompagnare l’utente in ogni sua conferenza o simile. La connettività è estrema, data la presenza di una porta MagSafe per la ricarica, ma anche tre Thunderbolt 4, lo slot SDXC, un jack da 3,5mm ed una HDMI di ultima generazione (senza dimenticarsi di bluetooth 5.3 e WiFi 6E dual band).