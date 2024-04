Android 15 : arriva la funzione che protegge gli occhi dalla luce notturna

Quasi tutti ormai sono soliti usare il cellulare nel letto, magari per guardare video su TikTok, per inviare messaggi o anche per leggere tramite applicazioni apposite. Una cosa nota è che però tale abitudine non sia affatto salutare per i nostri occhi, già stanchi dopo una lunga giornata. Nonostante le tecnologie aggiunte agli smartphone, come il sensore di luminosità e il filtro luce blu, che vanno a diminuire l’affaticamento potrebbe ancora non essere abbastanza per la nostra vista. Con il nuovo aggiornamento Android 15 si potrebbe avere una soluzione più efficace grazie alla nuova funzionalità “Even Dimmer”.

L’opzione di luminosità adattativa non è certo una novità su Android. Tramite il sensore di luce ambientale, lo smartphone riesce a regolare in automatico la luce prodotta dallo schermo, captando quanto sia illuminato l’ambiente circostante. Ci sono tuttavia degli schermi, perlopiù quelli di fascia bassa, che potrebbero avere un sistema di protezione oculare non adeguato. Ciò, oltre a rendere complicato l’uso del dispositivo in un ambiente buio, provoca ancora più danni alla vista a lungo andare.

Occhi meno affaticati con la funzione Even Dimmer di Android 15

Gli sviluppatori, già in Android 12, avevano aggiunto una funzione chiamata “Attenuazione Extra” o “Riduci i Colori Vivaci”. Questa va diminuire la luminosità, abbassandola al di sotto del livello di default. L’opzione, per quanto utile, non è molto pratica perché va ogni singola volta recandosi nelle impostazioni. La nuova funzionalità “Even Dimmer” di Android 15, invece, pare sia stata progettata per essere attiva di default e non richiede interventi da parte dell’utente. Mishaal Rahman ha scoperto alcune informazioni su questa funzione nella prima Beta dell’aggiornamento. Se la sua dichiarazione fosse reale, ciò vorrebbe dire che la funzione sarà nelle impostazioni, nella sezione “Display” sotto la voce “Luminosità Adattativa”.

Per il parere di Rahman, tale funzionalità consentirà di abbassare al minimo la luce prodotta dal display, senza dover richiedere l’attivazione manuale dell‘Attenuazione Extra, andando a proteggere in modo molto più efficiente i nostri occhi. La Even Dimmer terrà conto dell’illuminazione dell’ambiente, un’opzione che l’Attenuazione Extra attualmente presente sui device Android non ha. Anche se la funzione “Even Dimmer” non è ancora disponibile nella prima Beta di Android 15, pare quasi certo che Google stia lavorando sulla sua implementazione. Se la cosa venisse confermata confermata, la funzione potrebbe essere un’aggiunta apprezzata per coloro che utilizzano lo smartphone prima di dormire.