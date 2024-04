Moondrop MIAD 01: lo smartphone con doppio jack audio

La Moondrop, famosa per gli audiofili, fa il suo debutto ufficiale nel mercato degli smartphone con un dispositivo che potrebbe sorprendere positivamente gli utenti. Il MIAD 01 è un device che possiede un sistema operativo Android e si distingue per una caratteristica specifica che molti altri smartphone non posseggono più da tempo e che farà felici gli amanti della musica. Il dispositivo è dotato non di uno, ma di due jack audio, uno tradizionale da 3,5 mm non bilanciato e l’altro da 4,4 mm bilanciato a 4 poli.

Il MIAD 01 sembra quasi essere un DAP dedicato alla riproduzione audio ad alta risoluzione e non uno smartphone standard, ma data la natura della casa madre c’era da aspettarselo. Il jack audio bilanciato da 4,4 mm possiede alte capacità di riduzione delle interferenze elettriche e consente di pilotare cuffie ad alta impedenza, oltre che a dare la possibilità di ascoltare suoni pazzeschi e definiti.

Lo smartphone Moondrop assomiglia al OnePlus Nord CE 3 Lite?

Al momento, le informazioni sul dispositivo sono molto esigue. La Moondrop ha svelato soltanto il doppio jack audio, mentre tutte le altre specifiche sono ancora avvolte nel mistero. Gli esperti presumono che il MIAD 01 sarà equipaggiato con DAC ed altri componenti per un audio di alta qualità, ma, come detto, non ci sono conferme.

Alcuni hanno anche notato dal teaser una certa somiglianza tra il MIAD 01 e il modello OnePlus Nord CE 3 Lite, soprattutto per il modo in cui sono posizionate le fotocamere. La differenza è che nello smartphone MIAD 01 lo scomparto è ingrandito per dare spazio ai jack audio. La scelta di Moondrop di entrare nel mercato degli smartphone è più che sensata, ma la sua inesperienza si farà sentire.

Al momento non ci sono informazioni sui prezzi e sui tempi di lancio del MIAD 01. L’unica cosa probabile è che lo smartphone verrà presentato al di fuori della Cina, dato che i teaser sono stati pubblicati su Instagram e Twitter in inglese e non in lingua sui social del Paese come Weibo.