Una rivoluzionaria aggiunta al panorama tecnologico ha preso d’assalto il mercato, portando con sé un mix di meraviglia e preoccupazione. Il Thermonator, un robottino cane equipaggiato con un autentico lanciafiamme, è l’ultima creazione della Throwflame che ha catturato l’attenzione di molti con le sue capacità, ammettiamolo, un po’ inquietanti.

Thermonator, il robottino cane sparafuoco

Il Thermonator è stato concepito con molteplici scopi in mente, sebbene la sua imponente presenza e il prezzo non proprio abbordabile possano far sorgere dubbi sulle sue intenzioni. Pur essendo stato promosso per utilizzi come il controllo della fauna selvatica e la gestione agricola, è innegabile che il suo principale richiamo sembri essere legato all’intrattenimento.

Ma passiamo ai fatti concreti. Il Thermonator è costruito sulla base del telaio del Unitree Go1, con un costo base di $3,500. Throwflame ha poi aggiunto il loro famigerato ARC Flamethrower, venduto a un prezzo fino a $899. Il risultato? Un robottino cane abilitato WiFi e Bluetooth, controllabile tramite telefono e in grado di sparare fiamme fino a 9 metri di distanza, il tutto mentre trasmette un feed video in tempo reale al suo operatore.

Naturalmente, sorge spontanea la domanda se un dispositivo del genere sia veramente necessario o possa rappresentare una potenziale minaccia. Throwflame ha assicurato che il Thermonator è destinato a un uso responsabile e legale, ma alcuni potrebbero nutrire legittimi dubbi al riguardo.

Con una durata della batteria di soli 60 minuti e un serbatoio del carburante relativamente piccolo, potremmo essere tentati di credere che le possibilità di causare danni siano limitate. Ma non possiamo sottovalutare il fatto che la tecnologia possa essere facilmente sfruttata in modi imprevisti.

Una strada pericolosa per l’innovazione

Il Thermonator rappresenta una delle ultime frontiere dell’innovazione tecnologica, ma con essa sorgono anche interrogativi etici e pratici che meritano una seria considerazione. La sua vera utilità e i suoi potenziali rischi dovranno essere ponderati attentamente mentre questo peculiarissimo robottino cane fa la sua comparsa nel mondo.