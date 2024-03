Come si scoprono le TRUFFE che rubano soldi e dati nel 2024

Non è una novità che gli utenti del mondo del web si stiano ritrovando perennemente a combattere con le truffe. I messaggi ambigui e difficili da decifrare arrivano quotidianamente, sempre con una nuova tecnica pronta a sorprendere anche il più esperto. Il testo che sta girando in queste ore sembrerebbe arrivare da una ragazza pronta a fare la conoscenza della persona a cui viene inviata la mail.

Non c’è chiaramente nulla di vero in tutto questo, ma solo l’intento di fargli compilare un form con i suoi dati personali. È in questo modo che avverrà il furto di dati e in alcuni casi anche di quelli in riferimento alle carte di credito.

L’inganno che gira con un messaggio: è tra le truffe più pericolose di sempre

“Ciao!

L’immagine di te sdraiato e di me sopra di te evoca in me una sensazione di passione e di armonia.

Immagino come ogni movimento in questa posa diventi un momento ricco e saporito.

Quali fantasie suscita in te questo pensiero? Siete pronti a tuffarvi in questo scenario?

Siamo della stessa città e oggi sono pronto a fare qualcosa di folle che sarà imbarazzante ricordare in seguito.

Ti mando questa foto perché tu possa vedere quanto sono pronta a tutto.

Se sei libero oggi e hai voglia di divertirti – scrivimi QUI.

Voglio incontrare un uomo affascinante e rendere questo momento indimenticabile!“.

Questo messaggio, a tratti invitanti e a tratti ridicolo, è stato in grado di mettere nei guai tantissime persone ultimamente. Sono tanti gli utenti che infatti ci sono cascati, andando a cliccare in prossimità di quel “QUI” da cui ovviamente abbiamo estirpato il link truffa. Le truffe più difficili da individuare c’è anche questa, siccome va a riferirsi soprattutto agli utenti più inesperti.

È in questo modo che vengono rubati i dati personali e delle carte di credito, come avviene ormai con la maggior parte delle truffe.