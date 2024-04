Mentre scorri il feed su YouTube, potresti vedere frequentemente una sezione dedicata di YouTube Shorts tramite l’app mobile o tramite browser web su PC. Potresti preferire di gran lunga YouTube per i suoi contenuti di lunga durata e non per la sezione Shorts che mostra contenuti di pochi secondi (caratteristica più apprezzata su altre piattaforme, come TikTok).

Per rimuovere la sezione del tutto devi semplicemente disattivare o nascondere la visualizzazione di YouTube Shorts sulla tua homepage. Sebbene non esista un modo semplice per farlo soprattutto su un dispositivo mobile, esistono comunque modi per disattivare YouTube Shorts nell’app oltre che per la versione web su PC.

Disattivare YouTube Shorts per 30 giorni

1. Apri YouTube.com su un browser web e accedi al tuo account.

2. Passa alla home page; non cliccare la sezione Shorts.

3. Scorri prima verso il basso fino a visualizzare l’anteprima della sezione Shorts.

4. Fai clic sul pulsante “X” (Non interessato) accanto a Shorts.

5. Dopo aver fatto clic con successo sul pulsante “X”, verrà visualizzato un messaggio di conferma: la sezione verrà nascosto per 30 giorni. Dovrai ripetere l’operazione ogni mese.

Per fare la stessa cosa da mobile sia con Android che iOS, accedi a YouTube utilizzando la modalità desktop tramite il browser del tuo dispositivo mobile. Nell’app YouTube per dispositivi mobili, puoi anche contrassegnare ‘Non mi interessa’ sui singoli contenuti presenti nel feed. Nella parte superiore del video, tocca i tre punti e seleziona Non mi interessa.

Come disattivare YouTube Shorts utilizzando un’estensione di terze parti

Puoi installare varie estensioni tramite browser Chrome per migliorare la tua esperienza su YouTube. Ad esempio, tra più utilizzate troviamo ShortsBlocker. Se utilizzi Firefox, troverai molte opzioni simili. Esistono anche app di terze parti che offrono lo stesso servizio delle estensioni. Tuttavia, YouTube è consapevole dell’esistenza di queste app e sta facendo tutto il possibile per impedirne il corretto funzionamento.