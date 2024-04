Continua il processo di innovazione di WhatsApp con aggiornamenti che promettono di m migliorare l’esperienza di tutti i suoi utenti. A proposito di ciò, una delle ultime novità, riguarda due funzionalità molto attese dal pubblico. Quest’ultime porteranno su WhatsApp nuove ed interessanti capacità.

Nuove funzionalità disponibili su WhatsApp

La prima di tali novità potrebbe introdurre sulla piattaforma la possibilità di condividere i file con una funzione che sfrutta le reti locali. Alcuni screenshot provenienti dalla versione 2.24.9.22 di WhatsApp Android beta sono stati pubblicati da WABetaInfo. Quest’ultimi hanno permesso che si conoscessero maggiori dettagli su questa funzione. Grazie a suddetta funzionalità gli utenti avranno la possibilità di condividere foto, video, file vari e documenti con i propri contatti WhatsApp che si trovano nelle vicinanze senza dover ricorrere alla connessione ad internet. Ciò vale sia per la connessione da cellulare che per le reti Wi.Fi.

Inoltre, per poter mantenere il controllo sulla propria privacy, gli utenti avranno la possibilità di disattivare la propria visibilità a seconda delle diverse necessità. Sempre per offrire maggiore sicurezza, tutti i trasferimenti che avverranno con questa nuova funzione saranno protetti dalla crittografia end-to-end. Questo garantirà a tutti gli utenti la giusta riservatezza.

La seconda funzione, invece, è stata scovata nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.9.17. Attualmente, l’opzione è in fase di test. Il suo scopo è quello di migliorare le interazioni tra gli utenti attraverso l’introduzione delle note per i contatti. Ovvero, sarà possibile aggiungere dei “commenti” personalizzati, in questo modo si potranno raccogliere tutte le informazioni relative ai contatti direttamente nel profilo utente, in un sistema che sia organizzato ed anche sicuro. Questa funzione, oltre ad essere disponibile sui dispositivi mobili sarà presente anche su WhatsApp Web.

Le indiscrezioni sulle due funzioni hanno scatenato un grande entusiasmo tra gli utenti della piattaforma. Per il momento però non sono state rilasciate informazioni concrete riguardo le possibili date di rilascio su WhatsApp.