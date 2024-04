Qualcomm è una delle figure principali del mondo della telefonia. L’azienda produttrice di semiconduttori è da tempo attiva per perfezionare i propri sistemi e il funzionamento dei dispositivi su cui vengono installati. A tal proposito, Qualcomm è impegnata nella realizzazione dello Snapdragon 8 Gen 4. Quest’ultimo promette di offrire prestazioni estremamente elevate. Il problema? Il sistema compromette l’efficienza energetica del dispositivo in questione.

Snapdragon 8 Gen 4 consuma troppa energia?

Secondo l’informatore Digital Chat Station, il prossimo SoC di punta per Qualcomm potrebbe richiedere una grande quantità di energia. Per sopperire a questa situazione Qualcomm potrebbe spingere i produttori di dispositivi mobili ad optare per delle batterie molto più grandi. Inoltre, il leaker afferma di aver avuto modo di visionare tre dispositivi da 5.500 mAh, ma che molte aziende potrebbero doversi spostare invece verso i 6.000 mAh.

Attualmente non sono state fornite informazioni certe riguardo questa situazione. Secondo alcune indiscrezioni i motivi dietro il consumo eccessivo di energia potrebbero riguardare la velocità del prossimo chip di Qualcomm. Quest’ultima, infatti, sarebbe di clock di 4 GHz o forse superiore. Dunque, i chip includerebbero solo core di prestazioni. Mentre non risultano presenti quelli che riguardano core di efficienza energetica.

E non è tutto. Tempo fa Qualcomm aveva affermato che lo Snapdragon 8 Gen 4 includerà core CPU Oryon per offrire prestazioni della CPU anche due volte superiori. Inoltre, ci si potrebbe aspettare anche un’elaborazione AI 4,5 volte più veloce. Il modem 5G di settima generazione dell’azienda dovrebbe supportare anche la comunicazione satellitare.

Considerando quanto detto non è difficile capire perché lo Snapdragon 8 Gen 4 richiede così tanta energia. Si vocifera però che il SoC sarà realizzato con la la tecnologia a 3 nm di TSMC. Quest’ultima dovrebbe presumibilmente rendere il chip più efficiente. Lo Snapdragon 8 Gen 4 verrà rilasciato ad ottobre, dunque solo in quel momento probabilmente sapremo quali saranno le prestazioni effettive del nuovo SoC.