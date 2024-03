I migliori prezzi sono generalmente disponibili su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un lunghissimo elenco di sconti applicati direttamente su un immenso quantitativo di prodotti, come anche il bellissimo Samsung Galaxy A34 5G, smartphone di fascia medio-bassa.

Il prodotto in questione è caratterizzato dalla presenza di un display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD+ ad alte prestazioni. Il processore è un Qualcomm Snapdragon, che prevede inoltre una configurazione di base da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che fortunatamente è espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy A34: offerte shock con i prezzi più bassi su Amazon

Gli smartphone Galaxy di Samsung non sono tutti particolarmente costosi ed onerosi, infatti tra i vari modelli in commercio si possono trovare anche soluzioni più economiche, come il Galaxy A34 5G. Il prodotto in questione può oggi essere acquistato direttamente su Amazon approfittando di una riduzione del 43% sul listino originario di 399 euro; in altre parole, la spesa che a tutti gli effetti si andrà a sostenere equivale a soli 229,84 euro. L’acquisto è completabile direttamente a questo link.

Da sempre Samsung promette anche buone prestazioni fotografiche a tutti gli utenti, e non delude le aspettative nemmeno con il Samsung Galaxy A34 5G Nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti, il cui principale raggiunge i 48 megapixel, riuscendo così a scattare ottime istantanee, senza alcuna difficoltà. La batteria è un componente da 5000mAh, la cui capacità può in un certo senso venire definita “tipica”, con una buonissima velocità di ricarica, in modo da poter tornare ad utilizzare lo smartphone nel modo più veloce possibile. Non manca, per ultima, la connettività 5G per navigare alla massima velocità, a patto che si abbiano SIM e offerta abilitate.