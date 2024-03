Uno dei videogiochi più attesi di sempre e senza alcun dubbio GTA 6, attorno al titolo di rockstar games infatti gira tantissimo interesse legato a milioni di utenti che non vedono l’ora di godersi il capitolo stile di un gioco che ha visto la bellezza di tre generazioni di console.

Inizialmente la data prevista per il rilascio era il 2025, secondo alcune fonti anonime che hanno rilasciato delle dichiarazioni a Kotaku però, L’azienda starebbe valutando un rinvio del videogioco addirittura al 2026 a causa di un pesante ritardo nello sviluppo del titolo.

Le mosse di Rockstar Games

A far scattare l’indiscrezione che il titolo sia in grave ritardo di sviluppo sta il fatto che l’azienda ha diramato una nota con la quale richiama tutti i lavoratori a presenziare in azienda il loro lavoro annullando di fatto tutte le sessioni di smart working per garantire una maggiore efficienza produttiva e dunque riuscire a spingere quanto più possibile sull’acceleratore per accelerare lo sviluppo di GTA 6.

La nota diventerà vincolante dal 1 aprile giorno dal quale dunque tutti i lavoratori occupati nello sviluppo di GTA sei dovranno ritornare in ufficio e lavorare in presenza per cercare di ottenere i risultati sperati nel minor tempo possibile, secondo l’indiscrezioni l’obiettivo dell’azienda resta quello di far uscire il videogioco entro il Q2 del 2025, lasso temporale che potrebbe estendersi al Q3 del 2025 e se il ritardo nello sviluppo dovesse essere grave come sembra addirittura il 2026, anno che però resta l’ultima spiaggia di rockstar che come conosciamo non è nuova a decisioni dell’ultimo secondo.

Secondo le fonti il ritardo è talmente consistente che il prossimo trailer del videogioco non mostrerà nuovamente nessuna data di uscita dal momento che l’azienda non è tuttora in grado di calcolarla, azienda che nel tentativo di accelerare i tempi di sviluppo si vedrà costretta anche a prestare attenzione a non mandare il proprio personale in burnout per l’eccessiva mole di lavoro da affrontare.