Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet di tutti i giorni che gli utenti devono acquistare nel momento in cui sono interessati ad avere tra le mani un dispositivo relativamente economico, che può essere acquistato a poco più di 200€, senza una particolare rinuncia alle prestazioni generali.

Il dispositivo viene commercializzato con una batteria da 7040 mAh, perfetta per garantire una elevata usabilità quotidiana, ottima ad esempio per utilizzare il terminale per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro. Il display è un pannello da 11 pollici di diagonale, si tratta di un TFT LCD dalla buona risoluzione, con anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il processore, al contrario, è un Qualcomm SM6375, dalle prestazioni complessivamente adeguate alla tipologia di prodotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: i nuovi sconti disponibili su Amazon

Il prodotto in promozione viene commercializzato su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, gli utenti infatti di base acquisterebbero il Samsung Galaxy Tab A9+ con un esborso finale di 389 euro, cifra più che adeguata per la tipologia di prodotto, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotta da Amazon stessa. Lo sconto applicato corrisponde al 28% del listino, arrivando così a dover sostenere un esborso di soli 223,28 euro. L’acquisto lo potete completare direttamente qui.

L’attenzione ad ogni minimo dettaglio da parte di Samsung la possiamo trovare praticamente nella maggior parte delle funzionalità e delle specifiche tecniche del prodotto, uno dei suoi maggiori punti di forza è sicuramente l’interfaccia, la tanto decantata One UI che può garantire a tutti gli effetti un insieme di funzionalità pressoché unico. Non manca comunque un comparto fotografico di tutto rispetto, composto nella parte posteriore da un sensore da 8 megapixel, mentre anteriormente dal corrispettivo da 2 megapixel.