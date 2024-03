Truffa aggravata, il phishing colpisce e svuota i conti col messaggio e-mail

Basta un messaggio per mettere a segno una truffa vera e propria. Questo è quanto capitato a tanti poveri utenti ultimamente in Italia.

In basso si può leggere chiaramente il testo che sta portando via i risparmi alle persone oltre ai loro dati personali. Il pericolo è più che tangibile, soprattutto perché chiunque ormai apre la propria e-mail più volte al giorno. La truffa si sta muovendo rapidamente: cercate di fermarla.

La truffa torna all’attacco, ecco di nuovo il tentativo di inganno tramite e-mail

“Ciao! Mi piaci e ti chiedo di non ignorare il mio desiderio di conoscerti.

Mi chiamo Sabrina. Sono una donna di successo, attraente, sexy, con la mia grinta.

Mi piace rilassarmi in un luogo accogliente, mi piace viaggiare e la mia più grande passione è la fotografia.

Catturare un bel momento è un grande risultato. Ho anche un numero enorme di miei selfie.

Rispetto il buon sesso e gli uomini decenti, mi piace quando entrambi i partner provano piacere.

E poiché mi piaci, vorrei suggerirti di incontrarti in un giorno adatto.

Incontriamoci nella chat del mio profilo e parliamo liberamente.

Lollipop_Sabrina è il mio alias di ricerca. Assicurati di registrarti affinché la tua query di ricerca funzioni.

Starò qui e spero di vederti presto. Un caloroso abbraccio Sabrina.”

Se vi state chiedendo qual è il primo punto che distingue ed identifica questo messaggio come truffa, è il linguaggio. Scritto in un italiano pessimo, il testo rappresenta fin da subito un motivo per allarmarsi. Tutti gli utenti che lo hanno ricevuto avrebbero dovuto guardare proprio questo aspetto e anche la composizione dell’indirizzo e-mail. Dopo la @ ci sono infatti lettere messe a caso che di certo non possono che infondere un sentimento infido.

Tenete quindi sempre alta la guardia e cercate almeno di non cliccare sui link: è così che le truffe riescono ad avere seguito.