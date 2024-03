Truffa con link pericoloso, non CLICCARE su questo testo

Dando un’occhiata al messaggio si capisce subito che c’è qualcosa che non va. Secondo quanto riportato, il testo che sta arrivando a tante persone mediante una semplice e-mail sarebbe portatore di una truffa pericolosissima. Basta poco per cascarci: serve solo cliccare sul link, che ovviamente noi abbiamo provveduto ad estromettere dal messaggio incollato in basso.

L’obiettivo di questo testo inviato tramite e-mail è semplicissimo da capire soprattutto per gli esperti. State molto attenti ed evitate in ogni modo di cascarci per non avere guai.

La truffa che arriva con una nuova e-mail molto particolare, eccola qui

Come si può vedere nel testo della famosa e-mail che sta girando, tutti sembrerebbero aver vinto un buono spesa di Coop. L’azienda ovviamente è totalmente estranea ai fatti e non ammesso in palio alcun tipo di regalo di questo genere. State quindi molto attenti e per non cascarci seguite alcuni passaggi molto importanti. Il primo è quello di controllare l’indirizzo e-mail, che quando appartiene ad aziende molto famose, ne riporta il nome direttamente dopo la “@”.

L’altro aspetto fondamentale per inquadrare una truffa è il pessimo italiano con cui viene scritta, anche se questa sembra scritta abbastanza bene.

“Ottima notizia!

Sono felice di comunicarti che il tuo indirizzo email felix__93 è stato scelto per ricevere un premio speciale: un buono spesa da 1000 euro per la Coop!

In un momento come questo, è fondamentale assicurarsi di avere tutto il necessario a disposizione, e questa è un’opportunità eccezionale per farlo.

Ti consiglio di agire velocemente, poiché l’offerta è valida solo per questa settimana. Clicca sul link qui sotto per partecipare all’estrazione live sul nostro sito e avere la possibilità di vincere il tuo buono spesa:

Clicca qui per partecipare all’estrazione live

Ti auguro buona fortuna e non vedo l’ora di vedere se sarai uno dei fortunati vincitori!

Cordiali saluti,

Germana

Assistenza e Servizio Clienti“.