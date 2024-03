Netflix serie TV: la classifica dominata da TRE titoli

Siete indecisi su quale serie TV guardare su Netflix in questi giorni? Sappiate che il mese di marzo è stato estremamente prolifico sotto questo punto di vista e ci sono infatti delle produzioni da non perdere.

Netflix, la classifica delle migliori tre serie TV del momento

The Gentlemen: 1° posto su Netflix

Questa serie che occupa stabilmente il primo posto ormai da diversi giorni, riesce a garantire il giusto grado di coinvolgimento e soprattutto soprattutto anche un pizzico di ilarità. The Gentlemen, contenuto molto anticonformistico, arguto ed allo stesso tempo irriverente, comprende violenza e uso di droga ed è pertanto vietato ai minori di 16 anni.

La storia parla di Eddie, un uomo che eredita le proprietà della sua famiglia e che dando un’occhiata tra i suoi possedimenti trova un enorme impero che fa riferimento al commercio della marijuana. Tutto spetta a lui, ma i proprietari proprio non hanno intenzione di lasciare.

Supersex, la storia di Rocco Siffredi: 2° posto su Netflix

Fulminati da questa serie TV fatta di soli 7 episodi, diversi utenti hanno portato Supersex ad occupare prima il primo posto e poi il secondo posto stabilmente in classifica. La storia di Rocco Siffredi, nota star nel mondo del porno, viene interpretata magistralmente da Alessandro Borghi che lo rassomiglia nelle espressioni, nella voce e anche in movimenti ed abitudini.

Contrariamente a quanto i più scettici possano pensare, non tratta solo ed esclusivamente del mondo dell’hard ma della vita e delle peripezie vissute dall’attore nato ad Ortona. Molto introspettivo e profondo, basato esclusivamente su storie vere, questo vero e proprio capolavoro è ancora uno dei più visti.

Bandidos: 3° posto su Netflix

Chi ha bisogno di un po’ di azione ed avventura, non può che guardare una serie TV messicana. Ecco che casca a pennello Bandidos, una produzione avvincente che, per via della violenza, è vietata ai minori di 16 anni. Con sette episodi, si racconta la storia di una banda di abili malfattori che partono alla ricerca di un vero e proprio tesoro Maya scomparso.

La strategia sarà molto singolare, così come le dinamiche saranno estremamente distorte. Fortunatamente dalla loro parte pende un ingegno estremo che permetterà di arrivare molto lontano.