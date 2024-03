Preparatevi ad accogliere il nuovo smartphone Realme 12 Pro+ 5G, che è già riuscito a distinguersi per il suo design raffinato. Il pannello posteriore è in pelle e nell’ elegantissima colorazione “Submarine Blue”, che fanno del dispositivo una vera e propria opera d’arte della tecnologia moderna. La certificazione IP65 aggiunge un maggiore livello di sicurezza contro polvere e acqua. Lo smartphone pesa appena 196 grammi, caratteristica che contribuisce a trasmettere una sensazione di solidità ma anche di comfort.

Rilevante anche il display AMOLED curvo da 6,7 pollici che garantisce una grafica davvero mozzafiato, una risoluzione FullHD+ e supporto HDR10+. Per non parlare della frequenza di aggiornamento di 120Hz del dispositivo che favorisce un certo grado di fluidità e il suo valore di luminosità massima pari a 950 nit, che assicura una chiara visibilità in qualsiasi condizione di illuminazione, anche in quelle più scarse.

Realme 12 Pro: fotografia di livello professionale

Per quanto riguarda il comparto fotografico del Realme 12 troviamo: una fotocamera principale da 50MP e un teleobiettivo periscopio da 64MP con zoom ottico 3x e una stabilizzazione ottica dell’immagine. Grazie a cui è possibile catturare dettagli nitidi e immagini mozzafiato. La scelta del sensore Sony IMX890 assicura colori vividi e dettagli nitidi, mentre lo zoom digitale fino a 120x garantisce un’incredibile versatilità di utilizzo.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 7s di seconda generazione e alla batteria da 5.000mAh, il dispositivo riesce a garantire prestazioni di alto livello. Infatti, la ricarica SUPERVOOC da 67W consente di ripristinare rapidamente l’energia, così che difficilmente rischierete di trovarvi in situazioni spiacevoli. Con uno sconto del 20%, il Realme 12 Pro è acquistabile su Amazon al prezzo di 399.99 euro. Cosa aspettate? Approfittate subito di questo incredibile affare. Uno degli esempi più evidenti di tecnologia moderna, dalle eccezionali prestazioni disponibile ancora per un periodo di tempo limitato, fino ad esaurimento scorte o altre comunicazioni.