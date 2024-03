Qualcomm Technologies ha presentato al mondo il nuovissimo chipset Snapdragon 7+ Gen 3. Il System-on-Chip nasce con una ambizione ben chiara, permettere agli smartphone moderni di sfruttare al massimo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Per raggiungere questo obiettivo, Qualcomm ha reso la nuova generazione di SoC la più potente di sempre nella serie Snapdragon 7. Grazie all’elevatissima potenza di calcolo, sarà possibile gestire nel migliore dei modi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano e Zhipu ChatGLM.

La nuova piattaforma è caratterizzata da un processo produttivo a 4nm e una architettura octca-core. Il core principale è un Cortex-X4 che lavora a 2,8 GHz, al suo fianco troviamo 4 core in grado di raggiungere 2,6 GHz e 3 Cortex-A520 che operano a 1,9 GHz. Questa combinazione permette di avere potenza quando serve ma con particolare attenzione all’efficienza energetica.

Il nuovo chipset Snapdragon 7+ Gen 3 è il più potente SoC della famiglia mai realizzato da Qualcomm ed è ottimizzato per supportare l’IA su smartphone

Trattandosi di un SoC destinano alla fascia medio-alta del mercato, lo Snapdragon 7+ Gen 3 supporta la tecnologia Snapdragon Elite Gaming. I giocatori potranno godere di effetti di gioco e una grafica mai vista prima in questa fascia di mercato.

Per quanto riguarda la memoria RAM, il chipset supporta la tecnologia LPDRR5x a 4.200 MHz per un totale di 24 GB. La memoria di sistema supportata è fino alla tecnologia UFS 4.0. Il processore di immagine ISP denominato Qualcomm Spectra può elaborare foto fino a 200 MP, registrando video in 4K HDR fino a 60 fps.

Il chipset è stato annunciato da Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies. Il dirigente ha dichiarato:

“Oggi abbiamo dato il via all’ultima espansione della serie 7 per creare nuovi livelli di intrattenimento per i consumatori, integrando tecnologie di nuova generazione per esperienze ancora più ricche”.

Il Senuov Vice President ha poi continuato:

“Snapdragon 7+ Gen 3 è dotato di supporto per incredibili funzioni di intelligenza artificiale generativa on-device e fornisce prestazioni ed efficienza energetica incredibili, portando per la prima volta il Wi-Fi 7 sulla serie Snapdragon 7“.

Il debutto dei primi device spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 avverrà nel corso dei prossimi mesi. I principali OEM che hanno già in cantiere nuovi smartphone spinti da questo chipset sono OnePlus, Realme e SHARP.