Apple si prepara all’uscita della nuova linea di smartphone, iPhone 16, la versione Pro e la Pro Max, che dovrebbe essere programmata per settembre 2024.

I nuovi iPhone avranno delle sostanziali differenze rispetto alla versione precedente, a cominciare dalle dimensioni, che saranno maggiori rispetto al 15. Infatti il modello Pro presenterà un display da 6,3 pollici, mentre il Pro Max da 6,9.

Altre novità saranno riguardo una nuova Dynamic Island più piccola e la sezione fotografica con un incredibile zoom ottico.

Nonostante manchino ancora dei mesi all’uscita del prossimo modello di iPhone, si parla già della versione successiva, l’iPhone 17 che uscirà solo nella seconda metà del 2025.

A quanto pare le indiscrezioni sono già parecchie e ci si chiede come sarà il nuovo gioiellino di casa Apple e se l’azienda di Cupertino apporterà delle differenze rilevanti.

iPhone 17, quali saranno le novità del nuovo smartphone

Le novità sui nuovi iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max non si sprecano e secondo le indiscrezioni sarà presente un’innovazione senza precedenti.

Il primo cambiamento riguarderà il display, che monterà un pannello OLED LTPO anche nella versione base e se gli iPhone 15 montavano uno schermo con tecnologia Ceramic Shield, secondo Instant Digital, il nuovo modello sarà ancora più resistente, grazie al rivestimento antiabrasione e a ”uno strato riflettente super-durevole”.

Un altra innovazione riguarderà il comparto fotografico dello smartphone che monterà un obiettivo 6P e un sensore da 24 megapixel, grazie ai quali il dispositivo donerà una risoluzione migliore delle immagini e una qualità maggiore soprattutto per l’utilizzo della fotocamera interna.

Tutti questi elementi doneranno al nuovo iPhone 17 una marcia in più in diversi scomparti, come lo schermo e la fotografia. Tuttavia l’integrazione di queste tecnologie avrà un costo maggiore rispetto al passato e questo purtroppo potrebbe far aumentare il costo della linea di smartphone.

Per scoprire queste e altre novità non ci resta che attendere il 2025 con l’uscita del bramato dispositivo.