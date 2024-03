Durante il prestigioso festival Series Mania, Paramount+ ha svelato i dettagli attesi e molto discussi relativi ai suoi piani di abbonamento, gettando luce sui prossimi passi per il lancio internazionale. Tra questi, spiccano il piano Basic, con annunci pubblicitari, e il piano Premium, destinato a offrire un’esperienza di visione senza interruzioni, con particolari attenzioni dedicate all’Europa.

Piani diversi per diverse tipologie di visione

Nel susseguirsi delle novità, il piano Basic con pubblicità ha annunciato il suo debutto da aprile in Canada, seguito dal suo arrivo in Australia nel mese di giugno. A un prezzo di 6,99 dollari canadesi / australiani, si prevede che questo pacchetto includa l’accesso a un vasto catalogo di contenuti, tra cui serie iconiche come Star Trek: Strange New Worlds e le prime due stagioni di Halo, oltre a offerte sportive come la A-League e la AFC Champions League, quest’ultima disponibile esclusivamente in Australia.

Parallelamente, il piano Premium si prepara al suo lancio imminente in Francia entro marzo, con previsioni che lo vedono diffondersi rapidamente nel resto dell’Europa, sebbene non sia stata comunicata una data esatta per ogni paese. Si sa già che questo piano, al costo di 10,99 euro al mese o 97,99 euro all’anno, garantirà agli abbonati l’accesso a un’ampia gamma di contenuti in alta definizione, compresi film, serie TV e produzioni originali, con la possibilità di streaming simultaneo su quattro dispositivi, il doppio rispetto al piano Basic.

Paramount+ e la sfida nel mercato dello streaming europeo

L’arrivo di questi piani è un passo significativo per Paramount+ nel suo tentativo di affermarsi sul mercato dello streaming europeo, dominato da colossi come Netflix, Prime Video e Disney+. Resta da vedere se il piano Premium riuscirà a catalizzare un maggiore interesse o se la versione Basic, con un prezzo più accessibile, sarà la scelta preferita dagli spettatori. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’attenzione rimane alta su come Paramount+ affronterà la competizione e si adatterà alle esigenze del pubblico europeo.