Qualcomm ha svelato al mondo il nuovo System-on-Chip Snapdragon 8s Gen 3. Il chipset è pensato al fine di permettere a tutti i device top di gamma di utilizzare le potenzialità più avanzate e di sfruttare appieno l’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, lo Snapdragon 8s Gen 3 sottolinea il nuovo modo di intendere il settore smartphone secondo Qualcomm. La piattaforma hardware non rappresenta una evoluzione dello Snapdragon 8 Gen 3 ma si posiziona un gradino al di sotto.

Il chipmaker americano vuole segmentare al meglio la fascia alta del mercato proponendo differenti SoC a seconda della tipologia di device. Lo Snapdragon 8 Gen 3 è pensato per i flagship premium mentre lo Snapdragon 8s Gen 3 per tutti gli altri device quasi top di gamma.

Qualcomm ha presentato il nuovo System-on-Chip Snapdragon 8s Gen 3 pensato per migliorare le potenzialità IA dei device di fascia alta

Dal punto di vista tecnico, lo Snapdragon 8s Gen 3 è basato su una architettura hepta-core pensata per essere estremamente flessibile. Il core principale è un Cortex-X4 prime con frequenza operativa a 3.0GHz a cui si affiancano quattro core Cortex A720 a 2.8GHz e tre core Cortex-A520 a 2,0 GHz. Grazie a questa suddivisione è possibile suddividere al meglio i task, utilizzando solo i core dedicati alle prestazioni o all’efficienza energetica.

La GPU Adreno promette una vasta gamme di funzionalità sia per l’utilizzo quotidiano che per il gaming. Infatti, Qualcomm ha affermato di aver migliorato il ray tracing accelerato via hardware. Grazie alla GPU integrata sarà possibile gestire dinamicamente l’illuminazione, le ombre e i riflessi durante i giochi e in tutti le app che lo supportano.

Il nuovo SoC Qualcomm può gestire senza problemi smartphone dotati sia di display con risoluzione 4K con refresh rate a 60 Hz sia con risoluzione QHD+ e refresh rate a 144 Hz. Inoltre, è possibile collegare display esterni, arrivando fino alla risoluzione 8K.

Non manca il supporto alle tecnologie HDR10+, Dolby Vision oltre che alle memorie RAM LPDRR5x e interne del tipo UFS 4.0. Il processore dedicato alle immagini ISP può supportare foto scattate fino a 200 MP e gestire tranquillamente flussi video in 4K a 60 fps. Dal punto di vista della connettività, lo Snapdragon 8s Gen 3 può utilizzare la tecnologia FastConnect 7800 e Wi-Fi 7. Il modem Snapdragon X70 5G permette di agganciarsi alle più moderne tecnologie 5G disponibili sul mercato.

Infine, il SoC è in grado di utilizzare le più recenti trovate tecnologiche basate sull’IA generativa. Qualcomm ha voluto fare le cose in grande e il chipset potrà gestire fino a 10 miliardi di parametri. I primi device spinti da questa soluzione arriveranno entro la fine di marzo e saranno prodotti da brand del calibro di HONOR, Redmi e Xiaomi.