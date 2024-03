Il mouse di casa Logitech ha un prezzo davvero pazzo su Amazon, in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di approfittare di una delle migliori occasioni in circolazione, acquistando il Logitech Lift ad una cifra estremamente conveniente.

Il mouse in questione è ergonomico e verticale, è un dispositivo wireless, il che significa che può essere tranquillamente utilizzato senza fili, sfruttando sia la sua connessione bluetooth (così da risultare perfettamente compatibile con tutti i device che supportano tale connettività), che la presenza della Logi Bolt USB, il trasmettitore USB da inserire direttamente nella porta USB-A.

Logitech Lift: il mouse più economico

Avere a disposizione uno dei migliori mouse in circolazione è oggi decisamente economico, infatti il prezzo consigliato del Logitech Lift è di 81,99 euro, occasione perfetta per spendere poco è la promozione attivata da Amazon, che ne riduce la spesa del 24%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 62 euro. Potete entrare qui.

Come la maggior parte degli ultimi mouse top di gamma di Logitech, anche il Lift presenta clic decisamente più silenziosi, adattissimo ad esempio per gli utenti che lo vogliono tranquillamente utilizzare in un ambiente lavorativo, senza arrecare particolare fastidio a chi vi circonda.

Oltre a questo, il prodotto presenta ben 4 pulsanti programmabili, ciò sta a significare che si può godere di un’ottima personalizzazione nell’utilizzo quotidiano, riuscendo così ad adattare perfettamente il mouse alle proprie esigenze. L’unico difetto è essere pensato per i destrimani, ovvero i mancini potrebbero avere molte difficoltà nell’utilizzo, data la presenza dei tasti sul bordo dalla parte “sbagliata”.

L’attenzione all’ambiente da parte di Logitech è assolutamente lodevole, per questo motivo ci teniamo a sottolineare che il Lofitech Lift è realizzato con plastica riciclata e che il packaging è sostenibile.