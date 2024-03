L’uscita di iOS 17.4 in Italia ha generato reazioni contrastanti tra i possessori di iPhone. Infatti, i pareri sono divisi in due. Mentre l’introduzione degli app store alternativi in Europa ha suscitato interesse e entusiasmo, diversi utenti hanno manifestato e criticato online una preoccupante riduzione dell’autonomia della batteria.

Diversi giornali tecnologici di fama internazionale, come PhoneArena, hanno riportato un aumento significativo delle segnalazioni riguardanti questi problemi di batteria sui social media. In particolare, la piattaforma più utilizzata per queste “lamentele” è X (ex Twitter). Un utente ha lamentato un’eccessiva perdita di carica, con il 40% della batteria consumato in sole 2 ore di utilizzo. Altri hanno notato una diminuzione del 13% della batteria dopo la scrittura di soli due post proprio su X.

Problemi con l’autonomia con iOS 17.4

Alcuni utenti hanno inoltre segnalato che, dopo aver effettuato l’aggiornamento a iOS 17.4, i tempi di ricarica del dispositivo sono aumentati in modo significativo. Nonostante Apple abbia spesso chiarito che gli aggiornamenti potrebbero richiedere del tempo per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, le numerose testimonianze degli utenti suggeriscono che potrebbero esserci problemi più profondi.

Per quanto riguarda le lamentele degli utenti, ad oggi, Apple non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo ai problemi di autonomia della batteria segnalati dopo l’aggiornamento a iOS 17.4. Pertanto, resta da capire se questi problemi siano dovuti a bug del software o ad altri fattori.

È però importante mettere in evidenza che, nonostante i problemi di batteria riscontrati, l’aggiornamento a iOS 17.4 ha introdotto anche importanti correzioni di sicurezza e vulnerabilità. Questo tipo di interventi sono particolarmente significativi soprattutto se consideriamo l’introduzione delle nuove normative europee. Con il Digital Markets Act (DMA), infatti, sono state richieste alle grandi aziende tecnologiche, come Apple, maggiori regolamentazioni. In questo contesto, iOS 17.4 rappresenta un passo avanti significativo nella conformità alle disposizioni normative e nella garanzia di sicurezza e protezione a tuti gli utenti che si muovono all’interno dell’intero mercato.

Per ora, per quanto riguarda i problemi riscontrati gli utenti sono invitati a monitorare attentamente le prestazioni dei propri dispositivi iPhone dopo l’aggiornamento. Inoltre, è consigliabile segnalare eventuali problemi ad Apple, al fine di consentire alla società di intervenire per risolverli il prima possibile.